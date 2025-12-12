立法會簡介會講解運作 議員關注表決必須表態

新一屆立法會議員於明年履新，90名議員中有40人「新丁」，立法秘書處昨安排簡介會讓新晉或現任議員學習議會答問秩序和舉止，聽從議員職權及相關法例的講解。有議員關注電子表決系統新規定，要求表決前都需要按「出席掣」，並必須表態。立法會秘書處回應指，新安排能記錄議員的投票次數。 政府昨日起一連兩日，舉行立法會事務簡介會，要求90位候任議員到立法會大樓內的會議廳室，了解宣誓儀式示範以及學習議會運作，包括出席答問會時的秩序和舉止，聽秘書長講解議員職權及相關法例。一眾議員也表現積極，相當留心聽取講解。

在簡介會中，有不少議員就議會安排提出疑問，其中選委界議員梁美芬關注，電子表決系統有新規定，即議員記名或不記名表決前，都需要按「出席掣」。她表示，以往議員可只按出席掣而不投票，包括棄權票，關注新系統會如何處理及顯示，更關注不記名表決新安排。 另一位選委界議員陳紹雄亦提出，若議員因利益衝突然要離席或避席，將無法按下出席鍵，擔心會被記錄為缺席。 秘書處：不投票形同「拒絕表決」 立法會秘書處秘書長衛碧瑤回應指，新規定記錄的是「參與表決率」，在現行機制下，參與表決時不可以純粹「出席」，而必須選擇贊成、反對或棄權其中一項；若不選擇任何選項，則形同「拒絕表決」或「拒絕表態」。

她又指，在不記名投票的場景中，新系統操作與以往相同，系統僅會記錄議員是否「出席」，但不會亦無法記錄其是否舉手。她解釋，由於現場人數眾多，主席實際上難以看清每位議員有否舉手，在新規定下，議員只如常操作，系統會在投票一刻記錄其出席狀態。