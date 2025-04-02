立法會紀念品店賺7.4萬元按年度跌一半　邊種紀念品最受歡迎？

立法會綜合大樓現時設有一間紀念品店，出售具立法會特色的紀念品和立法會刊物。立法會秘書處表示，過去3個財政年度紀念品店分別錄得5.8萬元至14.9萬元盈利不等，當中2024至25年度首11個月共售出逾1,500件特色紀念品和近5,800件文具。

上年度營運成本逾51萬元

立法會秘書處回覆立法會特別財委會書面提問稱，立法會紀念品店在2022至23年度營運成本為25.5萬元，同年度錄得5.8萬元盈利，隨後的2023至24年度營運成本增加六成多至42.8萬元，盈利就增加一倍多至14.9萬元。至於2024至25年度的首11個月，紀念品店的營運成本為51.2萬元，錄得7.4萬元盈利，只及對上一個年度近半。秘書處指，營運成本包括產品生產成本、信用卡及八達通卡的佣金收費，以及其他消耗品的成本。