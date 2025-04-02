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2025-04-02 23:03:57

立法會紀念品店賺7.4萬元按年度跌一半　邊種紀念品最受歡迎？

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不時有團體或學生等到立法會參觀。立法會秘書處形容，紀念品店服務客群廣闊，包括市民及學生等。(資料圖片／中通社)

不時有團體或學生等到立法會參觀。立法會秘書處形容，紀念品店服務客群廣闊，包括市民及學生等。(資料圖片／中通社)

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立法會綜合大樓現時設有一間紀念品店，出售具立法會特色的紀念品和立法會刊物。立法會秘書處表示，過去3個財政年度紀念品店分別錄得5.8萬元至14.9萬元盈利不等，當中2024至25年度首11個月共售出逾1,500件特色紀念品和近5,800件文具。

上年度營運成本逾51萬元

立法會秘書處回覆立法會特別財委會書面提問稱，立法會紀念品店在2022至23年度營運成本為25.5萬元，同年度錄得5.8萬元盈利，隨後的2023至24年度營運成本增加六成多至42.8萬元，盈利就增加一倍多至14.9萬元。至於2024至25年度的首11個月，紀念品店的營運成本為51.2萬元，錄得7.4萬元盈利，只及對上一個年度近半。秘書處指，營運成本包括產品生產成本、信用卡及八達通卡的佣金收費，以及其他消耗品的成本。

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紀念品店目前提供6種紀念品，上年度首11個月售出最多的是文具，達5,790件，其次是鎖匙扣、行李牌、手提袋、卡片套等配飾共2,677件，特色紀念品官方用途紀念品、環保系列、社企及國慶75周年系列等亦售出1,577件。連同《議事規則》等出版刊物、教育資源和其他紀念品，年度共售出1.1萬件紀念品。

紀念品店服務客群廣闊

立法會秘書處指，紀念品店服務客群廣闊，當中有來自不同地方的政府官員、議會代表，亦有市民及學生等。紀念品店的商品定價以收回成本為原則，秘書處亦不時引入新產品、與本地設計師、大專院校學生合作，設計及創作不同特色的紀念品，為顧客帶來新鮮感之餘，亦希望推動本地設計發展及增加銷量。

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