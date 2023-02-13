立法會綜合大樓擴建工程 梁君彥參觀模擬單位

立法會行政管理委員會主席梁君彥聯同委員會成員，參觀議員辦公室示範單位，他提到當中部分安排是回應議員多年來的要求。梁君彥今日（13日）在社交平台表示，立法會綜合大樓擴建工程邁向新階段，在大樓高座加建11樓至14樓的議員辦公室，會以組裝合成法建造，近日工程承辦商在分域碼頭的工地上，完成組裝議員辦公室的模擬單位，行管會成員今早到工地參觀。



他說從表面看，新辦公室與現有辦公室的面積、間隔和樓底高度相若，但當中包括不少是回應議員要求的亮點，例如改善了空調系統，可按自身需要獨立調節房間或空間的室溫；新辦公室兩邊預留可供拆除的牆身，方便若議員要合併共用時，可減省拆牆工序及成本；辦公室亦改善了隔音效果等。梁君彥期望新辦公室將不遲於今年年底，在高座新增的樓層完成裝嵌。秘書處會繼續與建築署和承辦商緊密協作，在確保工程安全穩妥的前提下，爭取擴建早日完成。