立法會考察團展開第二天行程 梁君彥：促進兩地友好交流

梁君彥續指,考察團與上議院的社會和社區事務特別委員會(Special Select Committee on Social and Community Affairs)會面,了解大馬就加強社會凝聚力和社區服務的政策和經驗,考察團對馬來西亞就培養社會團結方面的工作印象甚深;亦就愛國主義教育,以及支援青年發展、長者、少數族裔等人士相關政策交流意見。

梁君彥:冀 促進兩地經貿合作交換意見

考察團今午將與下議院的金融和經濟特別委員會(Special Select Committee on Finance and Economy)及國際關係和國際貿易特別委員會(Special Select Committee on International Relations and International Trade)會談。2023年,香港和馬來西亞的貿易總額達1,868億港元,大馬是香港第九大貿易夥伴,在東盟成員國中亦排第三。而近年香港則成為馬來西亞第三大外商直接投資(FDI)地區。梁指,期望與馬來西亞國會議員,就進一步促進兩地經貿合作交換意見。

考察團於昨日(12日)展開為期7天到訪馬來西亞、印尼和新加坡行程,立法會主席梁君彥議員擔任團長,副團長為立法會議會聯絡小組委員會主席張宇人,其他成員包括小組委員會委員林健鋒、林琳、陳穎欣、鄧飛、簡慧敏和嚴剛。