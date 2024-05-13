立法會考察團展開第二天行程 梁君彥：促進兩地友好交流

立法會主席梁君彥率領的立法會考察團昨（12日）展開為期7天在馬來西亞、印尼和新加坡的職務考察。(立法會主席梁君彥FB圖片)

立法會主席梁君彥率領的立法會考察團昨日展開為期7天到訪馬來西亞、印尼和新加坡的職務考察。今早（13日）展開在馬來西亞第二天行程，拜訪馬來西亞國會及上、下議會等地。梁君彥今日在社交平台發文指，香港和馬來西亞國會一直有緊密聯繫，在上星期，大馬國會亦就上議院的管治、誠信和反貪污特別委員會來港到訪立法會，他亦與多位議員分享議會工作點滴，期望與馬來西亞國會議員，就進一步促進兩地經貿合作交換意見。

到訪馬來西亞國會大樓 上下議院參觀

梁君彥稱，今日由香港立法會議員回訪，拜訪下議院議長YB Tan Sri Dato’（Dr.）Johari Bin Abdul，介紹香港最新發展，以及了解申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）情況，雙方就議會工作、行政立法關係和聯繫公眾等深入交流。又指，得悉有逾60年歷史的國會大廈曾經歷多次翻新工程，適逢立法會大樓正進行擴建，彼此分享這方面經驗。

梁君彥續指，考察團與上議院的社會和社區事務特別委員會（Special Select Committee on Social and Community Affairs）會面，了解大馬就加強社會凝聚力和社區服務的政策和經驗，考察團對馬來西亞就培養社會團結方面的工作印象甚深；亦就愛國主義教育，以及支援青年發展、長者、少數族裔等人士相關政策交流意見。

此外，考察團亦到馬來西亞國會大樓參觀。梁表示該址是國家遺產建築（National Heritage Building），融合現代和傳統文化設計，是國家象徵之一。國會大廈建築分為主樓和塔樓，主樓有三層，特色是樓頂11個三角形尖頂結構，上、下議院坐落於主樓的2樓和3樓，塔樓則是議會辦公室和其他設施的所在地