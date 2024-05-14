立法會考察團與大馬商會交流　為香港招商引資

立法會考察團來到馬來西亞第3日的行程，早上與馬來西亞中華總商會舉行會議，冀為香港招商引資。

立法會主席梁君彥表示，議員十分欣賞商會不遺餘力地為馬來西亞培育青年企業家，亦藉今次交流分享了香港大力支援新一代創業人才的措施。考察團成員藉機推銷香港推動新型工業化的成果，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造業和新能源等領域。考察團期望兩地企業繼續推動產業交流和知識分享，相信這對兩地經濟有莫大裨益。

期望商會支持香港加入RCEP

考察團中午與馬來西亞全國工商總會共進午餐，考察團提到在「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展等機遇下，香港作為進入中國和通往亞洲的門戶，擁有優良基建和優惠政策，融匯各方優勢，絕對是協助工商企業進軍各地巿場的不二之選。考察團深切期望商會能夠支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，進一步增強香港與亞太地區的經貿合作關係，成為香港和亞太各地經濟發展的其中一個新引擎。