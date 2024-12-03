立法會與官員午宴　梁君彥指立法會不會是改革的旁觀者

立法會議員今日與政府官員及行政會議成員午宴，立法會主席梁君彥指改革只有進行時，沒有完結時；沒有最好，只有更好。立法會不會是改革的旁觀者及評論員，而是參與者及推動者。

今次的午宴原本在上月舉行，但行政長官李家超與部分官員當日臨時需到深圳出席港澳辦主任夏寶龍主持的座談會。梁君彥致辭時感謝李家超在百忙之中騰出時間參與午宴，可見他十分重視行政立法關係。立法會在今年4月23日進行擴建平頂儀式、議員在11月23日起陸續搬到新辦公室、搬遷切燒豬儀式則在當日11時23分舉行，梁君彥指今屆立法會與「23」很有緣。議員辦公室搬遷儀式會在今個周末完成，比原先提早了幾個月。官員日後持立法會證件可自由穿梭各議員樓層，梁君彥形容大樓「門常開」。他又指今次有賴政府跨部門團隊與立法會緊密協作，亦反映只要有決心、眾志成城，政府工程可提早完成。