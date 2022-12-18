立法會補選｜涉漏報同意書　黃錦輝拒回應　尚海龍著記者查詢選管會

立法會選委界補選結果出爐，民建聯陳永光、新民黨何敬康、身兼全國政協委員的中大工程學院副院長黃錦輝和商湯科技香港公司總經理尚海龍當選，至於黃梓謙和工聯會李廣宇就再度於立法會選舉落敗。 尚海龍：女兒同意書也要自己代簽 黃錦輝和尚海龍在選舉期間，先後被指涉嫌違例漏報選舉廣告支持同意書。黃錦輝當選後見傳媒稱，對選舉結果感到開心，認為各候選人都很幼力，惟被問到漏報事件時，他直接表明不會回答。 尚海龍就指，所有支持他的人士和機構均有簽署支持同意書，着記者有疑問便向選管會查詢。早前尚海龍上載兩名女兒為他拉票的宣傳片，他說作為未成年女兒的監護人，如要她們簽署同意書也是由他自己簽。

陳永光：在議會推動中醫發展 票王陳永光在補選共獲得1,028票，他指立法會一直沒有中醫代表，認為今次當選意味選委支持中醫在港發展，日後會在議會為中醫發聲。有傳媒以英語向陳永光提問進入立法會後有甚麼抱負時，他起初未能聽清楚，記者重覆英語提問後，陪同其見傳媒的民建聯主席李慧琼和議員周浩鼎先後代為回應，稱他會專注推動整個中醫界發展。 當選與何厚鏵姪兒有關？何敬康：新民黨最大功勞 何敬康是澳門前特首何厚鏵的姪兒，亦是facebook群組「Save HK」的創辦人。被問到勝選是否與家庭背景有關時，他稱最大功勞是新民黨團隊的支持，未來會為新民黨作戰。