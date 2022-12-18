立法會補選｜陸啟康：點票連公布時間理想　強調選舉最重要結果準確

立法會選委界補選今日(18日)舉行，由6名候選人競逐4個議席，最終由黃錦輝、陳永光、何敬康和尚海龍當選。選管會主席陸啟康選舉後表示，結束投票後只用了約一小時便完成點票和公布結果，時間理想，惟強調選舉最重要是結果準確。

陸啟康：選舉最重要公平公正

陸啟康指，今日投票和點票工作順利，又說選舉並非賽跑遊戲，不是以時間決定選舉成功與否，最重要是在公平、公正和誠實情況下進行，結果亦一定要準確。另外，他指選管會至今接獲6項投訴，大部分與選舉廣告有關，選舉事務處正跟進各項查詢和投訴，他現階段不作評論。

被問到今次補選投票率僅90.7%，較去年立法會選委界選舉和今年特首選舉投票低的原因時，陸啟康表示投票率由多個因素造成，不便亦不能作出推測。