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2022-12-18 13:19:30

立法會補選｜6人爭4議席　黃錦輝、陳永光、何敬康、尚海龍當選 (持續更新)

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立法會選委界補選今日舉行，6名候選人競逐4個議席。(資料圖片／李睿哲攝)

立法會選委界補選今日舉行，6名候選人競逐4個議席。(資料圖片／李睿哲攝)

立法會選委界補選今日(18日)舉行，由6名候選人競逐4個議席。選舉事務處約下午1時宣布，黃錦輝、陳永光、何敬康和尚海龍當選，6人得票數目依高低排序分別為當選的陳永光1,028票、黃錦輝983票、何敬康833票、尚海龍812票，以及落選的黃梓謙791票、李廣宇781票。

今次選舉有1,441名選委登記，選舉事務處表示，補選投票全日共有1,307名選委會委員投票，投票率為90.70%。

28名選委在竹篙灣投票

選管會主席陸啟康早上巡視投票站和中央點票站點票區後表示，最新有28名選委登記在竹篙灣社區隔離設施投票站投票。他續稱，有理由相信和有信心今日的點票會盡快完成，能在合理時間公布點票結果。

另外，選委之一、全國政協副主席兼前特首董建華，今日透過公關表示目前正在休假，不會就補選前往投票。

當選人明早到立法會宣誓就任

今次選舉有6名候選人，按編號依次為黃錦輝、陳永光、何敬康、黃梓謙、尚海龍和李廣宇。

投票站設於灣仔香港會議展覽中心，逾1,400名選舉委員會委員可在早上9時至11時半期間，到場投票。今次選舉同樣會在竹篙灣社區隔離設施設立投票站，供今日正接受隔離或檢疫，而未能親身前往會展投票站的選委投票，投票時間較會展短1小時，為早上9時至10時半。

據立法會網站，4名當選議員將在明日(19日)早上到立法會，在特首李家超監督下宣誓就任，有別以往在下一次立法會大會開始前宣誓的做法。

立法會選舉委員會界別補選投票率

  • 早上9時半：457名委員投票／投票率31.71%
  • 早上10時：786名委員投票／投票率54.55%
  • 早上10時半：1,025名委員投票／投票率71.13%
  • 早上11時：1,224名委員投票／投票率84.94%
  • 最終投票率：1,307名委員投票／投票率90.70%
張國鈞6月辭任立法會議員，現為律政司副司長。(資料圖片／陳奕釗攝) 麥美娟6月辭任立法會議員，現為民政及青年事務局長。(資料圖片／陳奕釗攝) 孫東6月辭任立法會議員，現為創新科技及工業局長。(資料圖片／陳奕釗攝) 林智遠6月辭任立法會議員，現為審計署長。(資料圖片／陳奕釗攝)

補選填補4名加入政府議員空缺

今屆立法會有4名議員辭任並加入現屆政府，今次補選目的為填補相關騰出的議席。4人分別為現任律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局長麥美娟、創新科技及工業局長孫東和審計署長林智遠。

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