立法會補選｜6人爭4議席　黃錦輝、陳永光、何敬康、尚海龍當選 (持續更新)

立法會選委界補選今日(18日)舉行，由6名候選人競逐4個議席。選舉事務處約下午1時宣布，黃錦輝、陳永光、何敬康和尚海龍當選，6人得票數目依高低排序分別為當選的陳永光1,028票、黃錦輝983票、何敬康833票、尚海龍812票，以及落選的黃梓謙791票、李廣宇781票。

今次選舉有1,441名選委登記，選舉事務處表示，補選投票全日共有1,307名選委會委員投票，投票率為90.70%。

28名選委在竹篙灣投票

選管會主席陸啟康早上巡視投票站和中央點票站點票區後表示，最新有28名選委登記在竹篙灣社區隔離設施投票站投票。他續稱，有理由相信和有信心今日的點票會盡快完成，能在合理時間公布點票結果。

另外，選委之一、全國政協副主席兼前特首董建華，今日透過公關表示目前正在休假，不會就補選前往投票。