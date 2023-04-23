立法會訪問團考察機管局東莞物流園　參觀華為小鎮

立法會大灣區訪問團今日(23日)繼續第三日行程，東莞「紅組」議員早上先到訪機管局與東莞合作建設的「香港國際機場物流園」，特首李家超、環境及生態局局長謝展寰和「紅組」議員先聽取物流園的介紹，然後參觀空運貨物安檢等設施，其間李家超以廣東話問候在場的港人員工，是否適應在內地工作。
在東莞安檢後運港轉送外地
東莞市政府2020年已跟香港機場管理局簽訂合作備忘錄，建設「東莞—香港國際機場物流園」，其後今年2月雙方再簽訂一份合作框架協議，以便貨物先在東莞預先完成航空相關安檢，再按符合香港空運貨物保安的方式，將貨物經水路無縫運往香港國際機場，再轉運至世界各地。
李家超由市委書記陪搭小火車
訪問團一行人之後轉到華為小鎮參觀，他們先遊覽園內的圖書館，之後乘搭全長約7.8公里、華為員工在小鎮內日常通勤的小火車，在小鎮內遊覽。
現場所見，預留予官員和議員的列車均屬「專列」，其中李家超所乘的一列裝潢更較豪華、有梳化，與一般員工通勤用的硬櫈不同，他在東莞市委書記肖亞非和華為監事會主席郭平陪同下，乘搭小火車遊覽園區。
郭玲麗倡北都參考華為置業配套
民建聯郭玲麗讚揚華為的人才配套，指員工做滿3年便可在園區以優惠價格置業，建議港府日後發展北部都會區時，應仿照華為做法預留一定地方作宿舍用途，供當區工作員工以優惠價原區置業。
工聯會鄧家彪表示，華為分享時提到重視香港，包括有人才庫、屬重要研發基地、能連接海外市場，又建議在港成立「華為大學」，由華為培育青年貢獻祖國。實政圓桌田北辰亦引述華為表示，本港大數據方面和電力穩定有優勢，日後有意到北部都會區投資。