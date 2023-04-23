立法會訪問團考察機管局東莞物流園　參觀華為小鎮

立法會大灣區訪問團今日(23日)繼續第三日行程，東莞「紅組」議員早上先到訪機管局與東莞合作建設的「香港國際機場物流園」，特首李家超、環境及生態局局長謝展寰和「紅組」議員先聽取物流園的介紹，然後參觀空運貨物安檢等設施，其間李家超以廣東話問候在場的港人員工，是否適應在內地工作。

在東莞安檢後運港轉送外地

東莞市政府2020年已跟香港機場管理局簽訂合作備忘錄，建設「東莞—香港國際機場物流園」，其後今年2月雙方再簽訂一份合作框架協議，以便貨物先在東莞預先完成航空相關安檢，再按符合香港空運貨物保安的方式，將貨物經水路無縫運往香港國際機場，再轉運至世界各地。