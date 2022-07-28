立法會議員倡加碼補償兼減免電費 屯元天大停電中電每戶派百元心意券

元朗朗屏中電電纜橋上月21日晚起火，導致天水圍、元朗及屯門大範圍停電逾10小時。中電宣布，為向受影響客戶送上關懷及感謝諒解，將向每個住宅客戶送贈總值100元「心意券」，用於元朗、天水圍及屯門的商戶消費，同時帶動區內經濟。曾要求中電向受影響居民賠償的民建聯新界北立法會議員劉國勳表示歡迎，但冀款額加碼及應直接減免電費，並應跟進事故原因和擴大後備電力供應至電話網絡和水泵，減輕停電影響。

中電指，向受影響送出心意券共涉撥款2,000萬元，中電計劃9月陸續寄出，詳情稍後公布，客戶和商戶如有查詢，可致電熱線2678 2623。就火警成因，中電指會繼續與相關部門緊密溝通，全力調查及跟進，適時向公眾交代結果。

劉國勳曾去信要求中電賠償，他表示昨收到回覆，歡迎中電「心意券」計劃，惟要求加大款額，及直接提供電費減免，以彌補當日住戶因停電而造成的損失。他表示，大範圍停電後，接獲很多受影響住戶反映，家中冷氣機、雪櫃因突然停電損壞，亦令不少「有家歸不得」的市民要租住酒店，認為100元「心意券」明顯未足以補償居民受影響開支，建議中電應直接向住戶減免電費。

劉國勳又提到，電纜橋起火原因至今未有結果，認為絕不能不了了之，以免再發生同類事件。他提出，有關方面應立即加強後備電的支援，由目前只啟動消防用的升降機後備電力，擴展至供應大廈的電話網絡及水泵，以確保基本所需。