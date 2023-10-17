立法會議員加薪1.9%　月薪至少為10.68萬元

主席梁君彥每月可獲21萬薪酬

由港府向立法會提交的文件透露，立法會議員薪酬按機制，每年按丙類消費物價指數變動調整，薪酬將由目前104,880元，增至106,870元，即每月加1,990元，加幅約1.9%，加幅追溯至今年10月1日。

主席梁君彥根據機制，每月可獲雙倍酬金，即213,740元，較去年的209,760元增加3,980元；至於內會主席李慧琼，則可享有一般議員的1.5倍薪酬，加薪後薪酬由157,320元，增加至160,310元。

立法會議員月薪至少為10.68萬元

兼任行會成員的8名立法會議員葉劉淑儀、劉業強、陳克勤、吳秋北、張宇人、林健鋒、廖長江及陳健波，按機制他們只能領取議員三分二薪酬，即為71,250元，但部分立會議員連同行會成員的每月薪酬85,130元，每月合共仍可獲156,380元。

此外，一眾立會議員亦可享有37,220元醫療津貼，較去年的36,530元，稍增690元；營運開支償還款額方面，辦事處營運則每年增加54,670港元，即達到2,932,080港元。

立法會議員酬金：