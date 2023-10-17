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2023-10-17 17:45:00

立法會議員加薪1.9%　月薪至少為10.68萬元

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立法會議員加薪1.9%，月薪至少為10.68萬元。(資料圖片／蘇文傑攝)

立法會議員酬金均在每年10月有所調整。據政府公布的立法會議員酬津安排顯示，立會議員將按通脹加薪約1.9%，月薪亦由104,880元增至106,870元，增加1,990港元。其中立法會主席梁君彥更享雙倍薪酬，加薪酬後月薪達213,740元；而身為內會主席的李慧琼，加薪後每月則可領取逾16萬元薪酬。是次調整金額已於10月1日起生效。

主席梁君彥每月可獲21萬薪酬

由港府向立法會提交的文件透露，立法會議員薪酬按機制，每年按丙類消費物價指數變動調整，薪酬將由目前104,880元，增至106,870元，即每月加1,990元，加幅約1.9%，加幅追溯至今年10月1日。

主席梁君彥根據機制，每月可獲雙倍酬金，即213,740元，較去年的209,760元增加3,980元；至於內會主席李慧琼，則可享有一般議員的1.5倍薪酬，加薪後薪酬由157,320元，增加至160,310元。

立法會議員月薪至少為10.68萬元

兼任行會成員的8名立法會議員葉劉淑儀、劉業強、陳克勤、吳秋北、張宇人、林健鋒、廖長江及陳健波，按機制他們只能領取議員三分二薪酬，即為71,250元，但部分立會議員連同行會成員的每月薪酬85,130元，每月合共仍可獲156,380元。

此外，一眾立會議員亦可享有37,220元醫療津貼，較去年的36,530元，稍增690元；營運開支償還款額方面，辦事處營運則每年增加54,670港元，即達到2,932,080港元。

立法會議員酬金：

  • 主席梁君彥：每月213,740元（雙倍）
  • 內會主席李慧琼：每月160,310元（1.5倍）
  • 一般議員：每月106,870元
  • 兼任行政會議議員：每月71,250元（一般議員的三分之二）
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