立法會議員守則懲罰5級制　梁君彥：與議助婚外情「中嘅機會多」

立法會主席梁君彥上月提出制訂《立法會議員守則》，包括升格成立立法會監察委員會，加強監督議員履職及行為操守，當收到「具名投訴」指控議員不當便可調查。梁君彥昨日與傳媒茶聚時透露，委員會將由13名議員組成，當中3名當然委員是大主席，內會主席及議會總協調人其餘由各黨派產生，懲罰機制則約為五級，由書面警告至撤銷議員資格不等，強調任何舉報須實名、提供證據。

對於政界流傳今屆立法會內有議員與助理疑涉婚外情，本身並無違法，新機制又會否受理？梁君彥表示，婚外情涉及私生活，是否違反操守由監察委員會按個案決定。他舉例指，倘議員否認甚至帶同太太澄清，無證據下便「無得做」，若出軌對象是議員助理，違守則「中嘅機會多」，因為議助由立法會支薪，但具體個案由委員會裁決。