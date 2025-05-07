立法會議員守則懲罰5級制　梁君彥：與議助婚外情「中嘅機會多」

立法會主席梁君彥上月提出制訂《立法會議員守則》，包括升格成立立法會監察委員會，加強監督議員履職及行為操守，當收到「具名投訴」指控議員不當便可調查。梁君彥昨日與傳媒茶聚時透露，委員會將由13名議員組成，當中3名當然委員是大主席，內會主席及議會總協調人其餘由各黨派產生，懲罰機制則約為五級，由書面警告至撤銷議員資格不等，強調任何舉報須實名、提供證據。
對於政界流傳今屆立法會內有議員與助理疑涉婚外情，本身並無違法，新機制又會否受理？梁君彥表示，婚外情涉及私生活，是否違反操守由監察委員會按個案決定。他舉例指，倘議員否認甚至帶同太太澄清，無證據下便「無得做」，若出軌對象是議員助理，違守則「中嘅機會多」，因為議助由立法會支薪，但具體個案由委員會裁決。
輕則書面警告 重則取消議員資格
新守則包括序言及五個章節，列明議員職責、應有的行為操守、利益申報要求及調查和處分，等等。處分級別由輕至重大致分為書面警告和訓誡、公開動議議案譴責（情況嚴重可停職留薪）、根據基本法第79條第7款動議譴責（取消議員資格）。被問到於什麼類型投訴屬違反守則時，梁舉例指若議員涉及刑事或違法行為投訴，立法會會在執法部門處理並有裁決後才跟進，但若涉及操守與失職，委員會若掌握證據就可成立三人小組調查。
爭取7月通過下屆實施
梁君彥指出，守則屬「框架」性質，提出議員應有的職責，比如議員首要職責是開會及審議法案等，會議時間便應該開會，而非出席其他團體的活動擔任主禮嘉賓、午餐會等。政府指明區議員要出席八成的會議，並設一系列的關鍵績效指標（KPI），例如必須開設議辦，但梁君彥說，立法會的守則不會有這類KPI。
他預告，立法會秘書處本月中會提供守則文本，爭取在7月通過新守則及相關修例，於下屆議會實施，期望新一屆議員可參照守則行事，不想太多負面消息出現影響立法會。