立法會議員宣誓多人甩轆要重讀　李家超確定全數有效　囑不應只當評論者【有片】

立法會議員今早11時宣誓。今屆有50名議員成功連任，另有40名「新丁」，包括旅遊界江旻憓、新界東南方國珊等。部分議員宣誓時因各種原因「甩轆」，被立法會秘書長衛碧瑤要求重讀，包括5名連任議員。監誓人、特首李家超隨後確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。

宣誓儀式開始前議事廳先奏唱國歌，及後按過往安排根據議會資歷排列宣誓次序，由民建聯李慧琼率先宣誓，之後依次為民建聯陳克勤及經民聯梁美芬，之後輪到2012年起連任至今的議員，包括民建聯何俊賢、陳恒鑌、葛珮帆、經民聯吳永嘉、選委界何君堯等，最後再到40名「新丁」。