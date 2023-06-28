立法會議員關注水塘能否游泳划艇　政府：暫不考慮

本港政府近年積極推廣「親水文化」，有立法會議員認為部分容量較小的水塘，對食水供應的實際作用有限，建議停止使用並加以善用作其他用途，例如釣魚、游泳及划艇等。發展局局長甯漢豪指，一直有透過發出釣魚牌照，容許市民在遵守規則的前提下於水塘釣魚，但游泳及划艇會大大提高水塘儲水受污染的風險，水務署暫不會考慮放寬有關限制。

有必要保留所有水塘

甯漢豪書面回覆建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓的質詢時指，過去5年在水塘共有111宗非法釣魚和77宗污染個案被定罪，又指本地集水仍是香港主要食水來源之一，因此有需要保留所有水塘，包括儲存量較小的水塘，作集水及暫存東江水之用，以保障供水的可持續性。