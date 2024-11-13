立法會辦捐血活動　盧寵茂：中年捐血者較多顯示他們「血氣旺盛」

盧寵茂致辭時引述數據，41至50歲的捐血人士佔29%，16至30歲的捐血者只佔19%。他提及節目《中年好聲音》，指中年「血氣旺盛，付出自己捐血」，而年輕人沒有理由及不上中年人，他鼓勵這些「新血」積極捐血。盧寵茂形容健康是人生的最大財富，而每個人的身體都蘊藏很多財富，擁有很多儲備及盈餘可以捐贈。他認為捐血不止可以救人，還可以達致關懷社會、無償幫助他人、尊重生命，提高整體社會質素。他參考港澳辦主任夏寶龍所說，希望所有市民作為受益者，不應只做旁觀者及評論員，而要做參與者及貢獻者。

今次活動亦鼓勵登記捐贈骨髓，盧寵茂指「唔好以為好遠」，每個人都不能排除會成為病人，患上嚴重疾病，而需要骨髓及器官移植。現時有38萬人登記器官捐贈，不過盧寵茂指出只佔人口不足10%，仍有很大的改進空間。

捐血可令香港故事更有人情味

立法會主席梁君彥致辭時提到「三捐」，即是捐血、捐贈器官及骨髓，他指聽起很簡單，但背後意義重大，代表無私及延續生命。最近天氣漸涼，梁君彥提醒「流感高峰期殺到」，醫院對血液的需求定必增加。他鼓勵市民，特別是年輕人恆常捐血。至於登記捐贈骨髓的年齡限制是18至50歲，梁君彥指立法會議員很年輕，一半以上議員有資格，相信年輕議員會義不容辭登記。而登記作器官捐贈則無年齡限制，梁君彥鼓勵更多市民加入，縮短器官移植輪候時間，令病人重獲新生，亦令香港故事更有人情味、更溫暖。