立法會辯中史列高中必修科　蔡若蓮：或增師生壓力欲速不達 (更新)

蔡若蓮指，目前將中史設立為新高中必修科的倡議難免引起疑慮，欲速不達。(資料圖片/李睿哲攝)

【14:25更新】立法會今日(16日)辯論將中國歷史(中史)列為高中必修科的議員議案，多名議員發言時，均認同要加強學生對國家歷史的認識，但對中史成為必修科有保留。議案經修訂在刪去「高中必修科」字眼後，將中史列為中學的「必須學習經歷」，獲大比數通過。

原議案由選委界議員劉智鵬動議，經管浩鳴修訂，改為將中史列為中學的「必須學習經歷」。劉智鵬原本促請當局將現時高中選修科目中的中國歷史科，更名為「中國歷史地理及文化科」並列為必修科目，以「達標」或「不達標」作為該學科的考評機制。

吳秋北：西方近代史極端邪惡

然而，多名議員發言時均對中史列高中必修科有保留。工聯會吳秋北指，目前師資不足，課程結構未能調整，學生壓力亦非常大，令相關政策很難執行，但他認為青年要大大補課，提升國家認同、民族意識和民族自豪感。

他又指，西方歷史處處存疑，形容古希臘和古羅馬的上古史都是「神話偽史」，西方近代史亦大多是戰爭侵略和殖民掠奪，以現代文明標準是「極端邪惡」，中華文明因為西方列強侵略幾乎滅亡，新中國的成立使中國人重新站起來。