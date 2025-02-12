立法會通過一夫一妻制無約束力議案　葉劉絕不姑息婚外情黨員

立法會大會今日通過由選委界何君堯提出的「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」無約束力議員動議。行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀發言時表示，昨晚收到一位「重量級人物」要求她在議案投贊成票，但她坦言「覺得議案有問題」，難以支持，但提到作為女性最反對婚外情，「如果我有黨員有婚外情我絕不姑息。」

葉劉斥有人公開炫耀做情婦 葉劉淑儀表示，中國長期以來實行「一夫多妻多妾」制度，不同意何君堯提出的一夫一妻是中國傳統婚姻制度，續指一夫一妻制是新中國引入的價值觀，香港更是1971年才廢除妾室。她指，時至今日仍有很多家庭不是一夫一妻，「有人公開話自己係咩幾多索啊，炫耀自己做人哋嘅情婦，得到大量嘅財富」，同時不滿有傳媒大肆宣揚這種不是弘揚良好的價值，「做第三者仲要炫耀，破壞人哋家庭，還要炫耀自己有幾多財富。」她提到，法庭近年已就多宗同性平權案作出清晰裁決，終審庭亦表明政府應提出一個取代的框架，認為香港是法治社會，理應尊重他們。

提出議案的何君堯指，近年多宗同性平權案由終審法院判定同性伴侶勝訴，認為會衝擊和侵蝕中國婚姻家庭的傳統價值觀。他引述國家安全觀的學習綱要指，意識形態關乎國家安全，「搞亂社會、顛覆政權」，往往先從意識形態領域打開缺口，先從搞亂人民思想入手。他指，不應因為自由民主、包容而忘記傳統價值觀，否則最終走向「墮落」。民建聯周浩鼎指出，民建聯一直尊重公眾不同性取向，絕不歧視亦不干預同性伴侶兩人之間的關係，但挑戰一男一女婚姻制度或推動同性婚姻合法化，則是牽涉影響整個香港社會的家庭倫理、價值觀，絕非兩人的事，「阿媽係咪女人都講唔清楚。」

曾國衞：施政必恪守一男一女婚姻制度 政制及內地事務局局長曾國衞稱，特區政府在香港婚姻制度上的立場十分明確，就是堅決維護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度，在法律層面香港法例亦明確列明香港婚姻只限於一夫一妻、一男一女的婚姻制度。他明白部分議員擔心近年不同司法覆核個案的判決，可能會對現行婚姻制度及相關政策帶來衝擊，強調在施政時必定按照《基本法》，恪守一夫一妻、一男一女的婚姻制度的基本原則。他又稱，政府會仔細研究考慮各議員在動議辯論中提出的意見。

議案最終獲得69票贊成、0票反對、10票棄權，投棄權議員包括新民黨葉劉淑儀、黎棟國、陳家珮、容海恩、何敬康，以及A4聯盟林素蔚、實政圓桌田北辰和陳紹雄、林筱魯、江玉歡，新民黨的李梓敬則不在席。