立法會通過職安健條例「加辣」 違者最高可囚2年罰款1千萬

逾廿年未檢討過罰則的職安健法例昨在不記名表決下，獲立法會通過修訂。今次修例罰款額大幅「加辣」，循可公訴程序定罪的嚴重罪行，最高罰則由50萬元提高19倍到1,000萬元，判入獄刑期由1年增至2年，並要求法庭量刑時考慮被定罪單位的營業額及財務情況；至於以簡易程序定罪的罪行，提高罰則到最多300萬元，檢控時限由半年延長至9個月。

《職安健條例》超過20年未曾檢討，立法會昨三讀通過修訂有關條例，包括將檢控期限由半年延長至9個月，違例僱主的最高罰款由50萬元大幅調高至1千萬元。勞工及福利局長孫玉菡表示，大幅提升罰則，對保障職安健踏出重要一步；勞工界議員認為提高工傷罰款能加强阻嚇力，彰顯公義，但有商界議員憂慮中小企承擔能力，促請政府釐清僱主責任。

勞福局長孫玉菡會後與多名議員一同見記者。孫表示，審議過程歷時逾8個月，雖然過程經過「起起跌跌」，最終各方為打工仔安全及香港職安健求同存異，感謝代表勞方與資方的議員，認為是「展示新時代良政善治很好的實例」。孫指，勞工處會在條例實施2年後做檢討，強調會進行大型宣傳，提高業界職安健意識。

勞工界：提高罰款彰顯公義

選委會界別(工聯會)議員陸頌雄表示，涉致命工業意外的僱主過去只罰數萬元，對失去親人的家庭並不公平，認為針對極度嚴重罪行或故意罔顧工業安全的公司，罰款1,000萬僅可彰顯公義，「希望法庭判決時不要太仁慈，因仁慈對其他打工仔是一種殘忍。」

立法會議員(批發及零售界)邵家輝表示，業界雖對修訂條例的反對聲音減少，但不代表他們同意將違反極嚴重罪行的最高罰款提高至1,000萬元。他指中小企難以負擔千萬罰款，同時指出僱員工作期間受傷，僱主有責任之餘，僱員亦有責任，促政府釐清責任。