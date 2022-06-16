立法會通過調高破欠基金款項 議員批申請程序過慢

立法會通過根據《破產欠薪保障條例》動議的擬議決議案，調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項的上限，其中欠薪上限由3.6萬元升至8萬元，代通知金的上限由2.25萬元，調高至4.5萬元等。不過會上多名議員批評程序過長過皺慢，認為應縮減申請程序，否則緩不濟急。

羅致光：基金申請數字及財政狀況息息相關

勞工及福利局局長羅致光表示，基金申請數字及財政狀況息息相關，會密切監測基金情況，加強保障。對於20年未有調整，他指早前有通縮，同時曾出現破欠基金沒有錢需要向政府借錢。他又稱，上周才通過取消強積金對沖，及後才有機會推行本次決議案。

議員批評程序過慢 未能及時幫助被拖糧 僱員

議員鄧家彪舉例指，有律師行被香港律師會接管後，第一個成功取得款項都需要8個月，他稱政府承諾8周內可批出款項，但日期並非僱主破產開始計算，而是處理完程序。

議員周小松形容提升特惠款項非常遲來，雖然金額提升合理，但申請及審批時間過長。他舉例有人曾申請約14個月才成功索取款項，形容「遠水不能救近火」，促請多聘請法律人員協助處理相關事宜。

自由黨邵家輝就批評政府取消強積金對沖，令部分企業面臨倒閉，估計破欠基金3、4年後會入不敷支；工聯會梁子穎表示支持，指破欠基金的特惠款項上限早已過時，僱員被拖糧已很可憐，無法得到足夠援助是雪上加霜；勞聯林振昇形容特惠款項是「救命草」，又指如果政府早兩年便提出修訂，受疫情影響的僱員就可以獲得更好保障。

勞工處及基金委員會建議，調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，包括欠薪項目、代通知金、遣散費，以及未放年假薪酬及或未放法定假日薪酬。