立法會通過降烈酒稅決議案　丘應樺稱可促進高端烈酒貿易

立法會今日(12日)早上通過施政報告提出降低烈酒稅的決議案。多名議員發言支持議案，經民聯的林健鋒表示樂見減烈酒稅，相信能進一步推動香港成為國際頂尖的酒類貿易及分銷中心，創造龐大經濟效益，惠及多個行業，用美酒增添香港美食天堂的盛名，推動盛事發展。
促政府加強市民認識酒精害處
自由黨的邵家輝歡迎政府減烈酒稅，相信即使減烈酒稅，市民亦懂得判斷要飲酒份量。民建聯周浩鼎指出，飲酒要適可宜止，減稅只為促進相關貿易及經濟發展，並非鼓勵市民暴飲。
醫療衞生界議員林哲玄說酒精與多種癌症有關，亦可引致肝硬化等疾病，酗酒更是不少社會問題與罪惡的根源，促請政府加強市民認識酒精害處，亦要考慮限制酒類飲品的推銷，並在未來5年公布酒類銷售量、香港人均酒精飲用量及酒精相關疾病數據，作為未來調整有關措施的重要憑據。
丘應樺：已平衡經濟及公眾健康等政策考慮
商務及經濟發展局局長丘應樺表示，降低烈酒的稅率，可促進香港的高端烈酒貿易，為經濟注入動力。當局在制訂調整烈酒稅的建議時，已充分平衡推動高端烈酒貿易、維持公共財政穩健和保障公眾健康等不同政策考慮。他又強調，政府從無鼓勵飲酒，對於推動經濟發展與保障公眾健康同樣重視，亦不鼓勵年輕人接觸酒精飲品，多年來一直推行有關公眾教育。他又說在雙重稅制下，香港大部分烈酒進口價均在200元以下，佔市場約85%，稅率維持不變，今次下調烈酒稅不會為市民飲用烈酒提供誘因。