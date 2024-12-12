立法會通過降烈酒稅決議案　丘應樺稱可促進高端烈酒貿易

立法會今日(12日)早上通過施政報告提出降低烈酒稅的決議案。多名議員發言支持議案，經民聯的林健鋒表示樂見減烈酒稅，相信能進一步推動香港成為國際頂尖的酒類貿易及分銷中心，創造龐大經濟效益，惠及多個行業，用美酒增添香港美食天堂的盛名，推動盛事發展。

促政府加強市民認識酒精害處

自由黨的邵家輝歡迎政府減烈酒稅，相信即使減烈酒稅，市民亦懂得判斷要飲酒份量。民建聯周浩鼎指出，飲酒要適可宜止，減稅只為促進相關貿易及經濟發展，並非鼓勵市民暴飲。