立法會通過「的士司機記分制」草案　2年內扣滿15分停牌3個月 (更新)

【13:00更新】立法會今(14日)在68票贊成、3票反對及13票棄權下，三讀通過引入《的士司機違例記分制》的草案。的士司機若觸犯濫收車費、兜路和拒載等將被扣5分至10分，2年內罰滿15分可被停牌3個月。運輸及物流局局長林世雄強調，草案只是針對業界的「害群之馬」，對大部分奉公守法的司機並無影響。

選委界陳沛良發言時支持條例草案，他指「記分制」需經過執法部門搜證、法庭定罪才會記分，故不會因為有人投訴就記分。他斥的士業界整體形象被少數不良司機破壞，同意要針對害群之馬，並認為為防止一小撮「黑的」司機入行，政府應在的士司機同意下，將其違例記分冊開放予的士營辦商查詢，希望政府整合運輸署、警方數據，聯同業界整理的士司機資料，設立「租用的士司機中央資料庫」，以便的士公司租車時查閱。