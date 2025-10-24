立法會選舉今起提名 李家超：選賢能人士至關重要

新一屆立法會換屆選舉提名期將於今日展開至11月6日截止，並在12月7日舉行選舉。政府和選舉管理委員會昨舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。行政長官李家超致辭時指，今天香港站在邁向由治及興的關鍵節點，政府正全力深化改革，發展經濟，改善民生，很多政策都必須經過立法會立法或撥款才可以落實，選出賢能人士擔任立法會議員至關重要。

李家超續指，今屆立法會任期內審議通過法案近130條，較上屆同期超出六成；審批了260多個與發展及民生有關的項目，總金額近7,000億元。立法會亦通過多項關鍵性法案，包括全票通過《維護國家安全條例》。李家超呼籲，社會各界履行社會責任，鼓勵員工積極投票，提供一切可行的便利；他又指，公務員作為政府團隊一員，更應以身作則，以投票實踐公務員支持政府施政。