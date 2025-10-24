立法會選舉今起提名 李家超：選賢能人士至關重要

新一屆立法會換屆選舉提名期將於今日展開至11月6日截止，並在12月7日舉行選舉。政府和選舉管理委員會昨舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。行政長官李家超致辭時指，今天香港站在邁向由治及興的關鍵節點，政府正全力深化改革，發展經濟，改善民生，很多政策都必須經過立法會立法或撥款才可以落實，選出賢能人士擔任立法會議員至關重要。
李家超續指，今屆立法會任期內審議通過法案近130條，較上屆同期超出六成；審批了260多個與發展及民生有關的項目，總金額近7,000億元。立法會亦通過多項關鍵性法案，包括全票通過《維護國家安全條例》。李家超呼籲，社會各界履行社會責任，鼓勵員工積極投票，提供一切可行的便利；他又指，公務員作為政府團隊一員，更應以身作則，以投票實踐公務員支持政府施政。
選管會主席陸啟康稱，新的選舉制度彰顯這個制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，為香港民主長遠健康發展打下堅實基礎。選管會的職責是確保選舉公開公正和有序高效下進行，香港的選舉在公開誠實和公平這方面向來在國際都有非常良好的口碑。他續指，投票所產生新一屆的立法會絕對會影響社會未來的發展，每一張選票都可能影響到特區的施政和經濟發展。投票實際是在參與塑造香港未來的過程，也是重要的公民義務，呼籲市民踴躍投票。
出席啟動禮的多家公營機構及工商界代表均稱，會響應政府呼籲，在選舉日為員工提供便利工作安排或交通津貼等以鼓勵投票。馬會內地事務部主管陳岳鵬出席啟動禮後表示，積極配合宣傳工作，將會透過馬會在18區超過100個直接營運的處所及設施，向會員、顧客、超過2萬名員工，宣傳立法會選舉訊息。他又指，選舉當日剛好是沙田馬場賽馬日，容許值班人在辦公時間投票，馬會會提供交通津貼。對於有傳「劍后」江旻憓參選，他指沒收到有員工會參選，現階段不作評論。