立法會選舉增設公務員專屬票站 選民︰安排方便快捷 盼保留

立法會換屆選舉昨日舉行，今屆首次設立多類專屬票站，包括公務員、醫管局醫護人員及少數族裔專用票站，並增設院舍外展票站，方便院友及職員投票。鄰近邊境票站亦增至6個，便利往返內地及海外的選民。到這些非一般票站投票的選民普遍認為安排快捷，毋須排長龍，建議保留措施。選管會表示，將總結經驗，研究是否恆常化。

何先生

呂小姐

位於旺角的警察體育遊樂會專屬票站，昨午陸續有身穿紀律部隊制服的選民入內投票。警隊選民何先生表示，投票過程暢順，全程不超過5分鐘；認為政府專屬票站的安排非常好，部隊亦有提供足夠時間讓成員投票。另一名警隊選民陳先生指出，10個公務員專屬票站遍布各區，「有很多地方俾我地揀，選方便自己的就可以」，並建議政府檢視專屬票站投票率，「如果政府資源用得好」希望可保留安排。 同屬警隊的張先生則稱，以往若「撞更」便會失去投票機會，現時專屬票站設於工作地點附近，投票只需幾分鐘即可返回崗位。任職政府產業署的呂小姐亦形容安排方便，投票日要當值的公務員，可因此大大節省金錢及時間，建議政府未來可以保持相關安排。對於選擇議員的標準，她表示希望可以選出做實事的人。被問及會否使用心意謝卡的優惠，她笑指，昨晚仍要支援選舉相關事宜，故沒有娛樂的時間。

逾1.5萬公務員專屬投票站投票 選舉管理委員會透露，截至昨午4時半，10個公務員專屬票站的21,171名登記選民，有15,700人投票；7個醫管局醫護專屬票站有684名登記選民，569人投票，而6個鄰近邊境票站有7,415名登記選民，約6,100名已投票；分別設於灣仔錫克廟及九龍清真寺附近的2個少數族裔專屬票站有18名登記選民，則有6人投票。此外，今次選舉首次設立3個院舍外展投票站，方便院舍院友及職員投票，有363名登記選民，亦有313名投票。除少數族裔票站外，其餘票站均有七、八成已登記選民完成投票。另外，懲教院所設立17個專用投票站，至昨午4時半已截止投，全日共2,400名選民投票。 選舉管理委員會主席陸啟康昨分別巡視一般票站、專屬票站和鄰近邊境投票站，見記者時被問及今年新增多個專屬票站未來會否恆常化，他表示，感謝機管局的配合，現場亦有廣播，可以讓旅客知道，香港尊重及非常重視公民責任，日後會再考慮外展票站及機場票站的安排。就兩個少數族裔專屬票站登記人數和投票人數較少，陸啟康指，投票結束後會總結整體經驗。

孫玉菡︰長者在外展票站投票簡單方便 今屆設有3個院舍外展投票站，分別位於新界的古洞及葵涌，以及港島黃竹坑。勞福局長孫玉菡到古洞的外展票站視察後表示，安排受到院友及員工歡迎，並透露有長者向他表示，以往投票較辛苦，車程及時間長，現在簡單得多。至於外展票站日後會否恆常化，他說，檢討運作後會再向選委會反映。