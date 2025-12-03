立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施

宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避免出現真空期，推動火災善後及開展長遠支援措施。

選舉論壇將恢復8場功能界別論壇，於今日及明日舉行，每天4場，每場一小時，當中內容會加入火災相關問題。周六(6日)不會舉辦嘉年華會、「繽紛日」和「同心投票創未來大滙演」等比較歡樂性的節目，但保留選舉巡迴展覽，而康文署部分措施則繼續免費開放。