立法會選舉系列｜立法會選舉2025 專訪 楊哲安 陳家珮 陳學鋒 郭偉强

立法會選舉如期在12月7日舉行，港島西共有5名候選人競逐兩個席位，分別是自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、獨立候選人黃秋萍、民建聯陳學鋒，及工聯會郭偉强。其中有3人是現任議員，代表至少有1名現任議員「落馬」。《am730》早前訪問了多名候選人，了解他們的選情及政綱，唯獨黃秋萍至截稿前仍未落實接受訪問。 記者：陳芷晴

楊哲安 專訪 「六合彩論」勸沉默大多數投票

標榜敢言「做自己」 很多香港人都會買六合彩「發個橫財夢」，自由黨楊哲安以此為比喻，指：「係買個希望，好似今次咁，你唔投票，我一定贏唔到；你去投票，我就有機會贏」。 主要爭取中產選票，楊哲安表示：「人工好似唔差，當你養完家活完兒，教育、請外傭、交租、交稅，『斗零』都冇得剩，政府政策優惠得個吉」。他認為政府對中產的優惠政策需有預知性，「唔好一下畀，一下又唔畀」。他冀推動教育多元化，「畀多啲時間學生發白日夢，夜晚唔夠瞓，發唔到夢，冇夢想行去邊？」 楊哲安不滿3名來自大黨派的現任議員「一出嚟就告急」，他續指：「你要投贏硬嗰個就投陳學鋒啦，投緊佢個黨(民建聯)咋嘛，投緊『梗有一間喺左近』」。至於新民黨陳家珮，楊哲安指：「佢個前輩叻，如果香港人覺得講到尾都係靠前輩嘅，咁咪投前輩囉。但如果覺得香港要靠下一代自力更生，就投我」。 楊哲安表明敢於做最敢言的議員，「我性格就係咁，如果選民鍾意我咁嘅性格，入咗去變咗，下屆就唔會投畀我，我寧願做返我自己」。

陳家珮 專訪 葉劉退任不希望僅有「同情票」

冀支持者信「夠班接棒」 新民黨主席葉劉淑儀「交棒」予陳家珮出選，陳家珮坦言「接棒」是最大挑戰，「最希望令支持者認為我夠班接棒，唔係單純同情葉太而投票」。 跟隨葉劉15年，今次由陳家珮「擔大旗」率領新民黨參選。她分享葉劉作為「師父」並非奉行「Micromanagement」(微管理)，而是交代大的願景，再由黨員執行。葉劉今次向陳家珮寄語：「一國兩制唔能夠變形，亦唔能夠走樣」。 陳家珮指出新民黨重視跨階層聲音，基層之外，陳家珮認為政府對中產家庭的支持不足。另外，她關注今屆立法會只有16名女議員，認為比例不足。她指出女性不僅是家庭的支柱，更是推動社會進步的重要引擎，希望提高女性在參政和議政中的比例。陳家珮不奢求新民黨有議席增長，指「重質不重量」，無論議席數目一樣抑或減少，都衷心希望市民喜歡敢言、實幹、理性論政的新民黨議員。

陳學鋒 專訪 被指投政黨非投候選人？

陳學鋒：市民對民建聯招牌有信心 民建聯在今次立法會選舉繼續「區區都派人」，當中陳學鋒競逐連任。他強調並非「贏硬」，指：「一日未開票箱都冇人知」。他指會「打告急牌」， 希望選民知悉選情緊張。 被對手楊哲安指：「啲人唔係投你，係投民建聯」。陳學鋒指這番言論「錯唔晒」，他表示：「市民唔認同嘅話，民建聯冇辦法喺每區都有咁多議員。希望令市民對民建聯更加有信心，有咩事搞唔掂，你嚟搵我地就搞得掂」。陳學鋒續指：「聽到唔同團隊話民建聯團隊穩勝，我認為係唔道德嘅行為。爭取選票嗰陣，唔應該中傷人，或者用假消息影響人哋選情」。 人人都希望有個安樂窩，陳學鋒的重點政綱包括重推公屋租置計劃。他建議選取樓齡約20至30年的公共屋邨，例如選區內的香港仔石排灣邨、東涌逸東邨及富東邨。他建議定價約80至100萬元，目的是讓公屋居民能夠向上流動，安居樂業。

郭偉强 專訪 不認同「空降」港島西

倡為高失業率行業輸入外勞「封頂」 工聯會郭偉强由勞工界轉戰港島西直選，不認為是「空降」該區。他指居民普遍關注就業問題，他希望政府檢討補充勞工優化計劃，為高失業率的行業設「封頂」機制，減少輸入外勞。 郭偉强標榜自己是候選人中「唯一資深議員」，有三屆立法會經驗，及「唯一四屆區議員連任」，熟悉地區事務。不過，郭偉强當時是擔任東區區議員，被問到是否「空降」港島西，他回應：「以往主打東區嘅講法未必全中，自2016年競逐港島區立法會議員已經開展南區工作」。 落區過程中，郭偉强認為街坊對於就業問題人心惶惶。他提倡為高失業率行業，例如餐飲及零售業的輸入外勞人數設限。繼而再加強監察，打擊濫聘外勞及「黑工」問題。 郭偉强表示：「民建聯喺港島西有10幾個區議員，都嗌選情嚴峻。工聯會當區得幾個區議員，更有條件嗌嚴峻。」郭偉强續指工聯會及民建聯都是傳統愛國愛港的政團，票源比較相近。不過工聯會的僱傭權益工作並非近期才開展，而是做了70多年，郭偉强形容自己是「唯一真心撐打工仔」的當區候選人。