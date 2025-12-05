立法會選舉系列｜跨境醫療廣告攻港 林哲玄倡修例施限制 梁禮賢促業界做更好

現屆立法會不少議員都爭取連任，包括醫療衛生界的林哲玄，本身是外科醫生的他今次將對撼放射科專科醫生梁禮賢。面對跨境醫療廣告挑戰，兩名候選人接受本報訪問時都認為要規管，林哲玄提出透過修例全面禁止或施加要求，梁禮賢則覺得要立法解決的同時，業界也要做得更好增加港人信心。兩人亦認為應從保險著手，令市民轉投私營市場，減少對公營醫療的依賴。記者：羅庸軒 自本港兩年前恢復與內地通關，內地醫院、牙醫等廣告在港如雨後春筍般四處可見，然而本港醫生和牙醫受相關專業守則規管不能賣廣告，以免令市民接受不必要治療。



現無法例管境外醫療廣告 林哲玄直言現行業界守則並非法例故無法規管，但若有市民看廣告後隨意種牙或損害其健康。他認為可在《不良廣告(醫藥)條例》的禁止賣廣告附表加入牙科及口腔頜面疾病作全面禁止，或修訂《商品說明條例》要求醫療廣告詳列指定治療、藥物使用注意事項，以及副作用、手術康復時間和會否有生命危險等資料，以作規管。他稱已整合具體建議，「做足功課寫清楚俾佢睇」，只要成功連任便會去信政府。 梁禮賢就稱目前無法可依，過去4年情況無改善甚至變得更差，認為只有盡快立法才能解決問題，如參考澳門刊登醫療廣告前要經政府審批。不過，他留意到近期有關廣告已收斂，減少用誇張手法宣傳，但「優惠價」等字眼則仍存在。另邊廂，他坦言只能禁制實體廣告而無法阻止社交媒體傳播，因此香港業界同時也應發揮既有優勢做得更好，使港人甚至內地人增強對本港醫療信心，「人始終係有佢選擇嘅自由。」



兩人同倡醫局溝通要更好 公營醫療收費改革首階段下月實行。林哲玄擔心市民對資助申請資格及細節認知不足，認為病人在入院前應要知道可獲多少資助，過往曾建議用顏色區分不同資助等級惟未獲接納。他並建議醫管局要加強前線解答病人對新收費疑難的溝通訓練，以及急症室收費可改在出院時結算等。梁禮賢稱，改革目的是減少濫用，但政府仍津貼九成和設有安全網，使實際上付款的人不多，「當然大家聽落去覺得好大嚿錢(要支付)」，認為是溝通問題導致誤會，「醫管局本身都要好好地做返一個好嘅溝通。」 從保險著手引導病人轉投私營 就引導病人離開公營體系，林哲玄建議保險賠償要更透明，倡建立打通所有保險公司的「預先批核平台」，由醫生和病人分別輸入收費預算及保單，方便病人選擇醫療服務前已知悉收費、直接選擇用哪張保單及獲批款項，毋須預先墊資再索償，「(入院前)知道要拎幾多錢出嚟……真正做到市民有信心用保險，做到有保險嘅人唔會再去公立醫院。」梁禮賢則提出改善自願醫保計劃，將覆蓋範圍做得更闊、更深，「會令到市民對公眾服務嘅依賴會少咗」，又稱香港未有用好私營醫療領域，認為私人執業醫生並不等同於貪錢，如已屆退休之齡、本身對個人發展有其他看法的醫生，均有自己的潛能可以釋放，相信當局若能增加公私營協作數目，同樣有助減輕公營醫療體系壓力。 立法會選舉投票日將至，接近5萬名醫療衛生界選民可以選出一名業界代議士。林哲玄笑言如果對連任沒有信心「就唔會參選啦」，提到早上往不同醫院拉票時，不少醫護都會雙手接傳單並著他「努力」，感覺不少人對其過去4年的工作都表示認同和鼓勵。梁禮賢就認為選舉不是要「擊敗」對手，而是分享不同看法予選民選擇，「選舉最彌足珍貴嘅地方，就係大家用選票去決定業界未來」，又說現時站出來就是想改變，「唔得吖嘛呢幾年。忟吖嘛，你會忟㗎嘛。」