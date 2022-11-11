立法會選舉｜涉轉載許智峯等貼文煽惑他人投白票或不投票 58歲婦人判監2個月緩刑18個月

2021年立法會換屆選舉期間，4人涉在社交媒體中轉貼前立法會議員許智峯、張崑陽的專頁內含煽惑投白票的貼文，各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為。4人今日（11日）分4案於東區裁判法院提堂，58歲無業婦承認控罪被判監2個月，緩刑18個月。44歲平面設計師因染疫未能應訊，與其餘2名被告押後再訊，各准以現金1,000元保釋候訊。

4四被告分別為易美寶（58歲，無業）、黃智仁（42歲，物理治療師、胡康騏（44歲，平面設計師）、郝建朝（29歲，股票交易員），各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條。

控罪指，各被告於2021年10月31日至11月30日，在香港境內或其他地方，在2021年立法會換屆選舉中，分別以「Kaku Danilo」、「Mabel Yick」、「Wong Ecy」、「Ricpan Woo」為名稱的Facebook 頁面或專頁上展示1個日期為2021年11月29日的貼文，或轉載2個名為「許智峯 Ted Hui Chi Fung」的Facebook 專頁的1個日期為 2021年10月29日的貼文，或轉載1則於2021年12月15日在名稱為「張崑陽」 Facebook 專頁刊登的貼文，而上述貼文煽惑另1人在該選舉中不投票。