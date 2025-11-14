立法會選舉2025｜九龍中論壇現火花　獨立候選人指不應為任何利益團體服務

立法會選舉12月7日舉行，九龍中地方選區論壇今早上演，有獨立候選人指其餘5名候選人是大家熟悉的面孔，提出的是5個耳熟能詳的政綱，但議會需要新思維、新面孔。其餘候選人則反駁指現時需要的並非「重新提一套」，而是落實規劃項目，惠及區內市民。

九龍中論壇現火花

6號報稱獨立的候選人譚莉儀指「見到台上5張熟悉嘅面孔，5個耳熟能詳嘅政綱。佢哋有經驗，但代表一如以往嘅運作模式，今時今日香港最需要打破框框嘅新思維」。她強調自己無政治及地區包袱，又指議員不應為任何利益團體服務。

來自經民聯的1號候選人李超宇反駁指，「你覺得我哋嘅政綱熟，係因為我哋講既野好實際，你會望到所有嘢都係資料性，就係最有效做法。希望6號候選人留意多啲社會狀況同埋我哋實際嘅政策倡議，政策倡議係要實際」。

