立法會選舉2025｜九龍中論壇現火花　獨立候選人指不應為任何利益團體服務

立法會選舉12月7日舉行，九龍中地方選區論壇今早上演，有獨立候選人指其餘5名候選人是大家熟悉的面孔，提出的是5個耳熟能詳的政綱，但議會需要新思維、新面孔。其餘候選人則反駁指現時需要的並非「重新提一套」，而是落實規劃項目，惠及區內市民。
九龍中論壇現火花
6號報稱獨立的候選人譚莉儀指「見到台上5張熟悉嘅面孔，5個耳熟能詳嘅政綱。佢哋有經驗，但代表一如以往嘅運作模式，今時今日香港最需要打破框框嘅新思維」。她強調自己無政治及地區包袱，又指議員不應為任何利益團體服務。
來自經民聯的1號候選人李超宇反駁指，「你覺得我哋嘅政綱熟，係因為我哋講既野好實際，你會望到所有嘢都係資料性，就係最有效做法。希望6號候選人留意多啲社會狀況同埋我哋實際嘅政策倡議，政策倡議係要實際」。
報稱獨立的2號候選人楊諾軒亦指，「如果重新提一套，相信喺40年後都唔能夠讓市民切實感受啟德嘅存在。唔係要重新規劃，係要落實已規劃嘅項目」。他強調大家需要切實的幸福感，享受城市發展帶來的成果。
至於同樣報稱獨立的3號候選人楊永杰介紹政綱時，指希望保著長者2元乘車優惠，令居民安心出行。醫療方面，楊永杰持續爭取興建黃大仙急症醫院，並改善公立醫院收費豁免機制，將領取學生書簿津貼的家庭，及長者生活津貼受惠人納入計劃。
代表民建聯的4號候選人李慧琼指，今次繼續參與直選是希望與市民保持最近的距離。她爭取政府加建居屋，並重推公屋租置計劃。而香港經濟發展需要更多元化，她會利用好全國人大常委的平台，推動更多有利香港及國家的政策。
屬於工聯會的5號候選人丘燿誠自言是唯一代表「打工仔」的候選人。他認為在香港由治及興的新時期，「保就業」是當務之急，促請政府加強監察輸入外勞計劃，打擊濫用情況。另外，他亦支持政府增建公屋，實現「3年上樓」。