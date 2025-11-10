立法會選舉2025︱全部161名參選人提名裁定有效包括江旻憓 39場論壇明起舉辦

立法會選舉12月7日舉行，提名期已於11月6日結束。由政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會，今日（11月10日）公布候選人審查結果。陳國基下午5時與政制及內地事務局局長曾國衞在政府總部會見傳媒。10個地方選區、28個功能界別以及選舉委員會界別的選舉主任於提名期內共接獲161份提名表格。除了選舉主任查核候選人參選資格，還要通過政務司司長陳國基領導的資審會審核。
陳國基表示，資審會在提名期間同步進行審查，確認161名參選人符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，裁定提名有效。曾國衞公布官方選舉論壇「愛國者同心治港選舉論壇」由港台承辦，明日展開，論壇共有39場，會邀請各選區和界別候選人和市民、選民出席，論壇形式包括自我介紹、答問環節以及特定議題的辯論。當局稍後會公布每場論壇的細節。
陳國基拒評江旻憓界別連繫
對於巴黎奧運女子劍擊金牌得主江旻憓競逐功能界別旅遊界議席的參選資格，闡述與旅遊業關係時列舉曾參與馬會有關「賽馬旅遊」的項目，被問到在其提交回覆後，有否向馬會和業界確認，陳國基表示每位候選人均經過資審會審核，不會評論個案，又稱選舉主任會審視參選表格，並向資審會提交意見，委員會會按具體情況去評核，強調所有候選人均符合參選資格。至於有候選人被質疑與業界聯繫，會否影響公眾對選舉信心？陳國基重申委員會嚴謹按照法例、逐位審查，又稱香港選舉制度公平公正，每名選民按其意願自由投票，不懷疑選舉制度認受性。
旅遊界候選人還包括遊學教育有限公司董事總經理、區議員馬軼超。
對於有報道引述有餐廳指市民在投票日出示投票「心意謝卡」可獲優惠，陳表示，感謝公營及私營企業推出便利員工投票的安排，又指只要並非要求投票予某一名候選人而提供優惠就沒有問題，強調條例已清楚列明犯法的情況。
另外，對於在未公布資格審查結果前，參選人已抽籤決定候選人編號，陳解釋抽籤及資格審查無必然先後次序，提到上屆選舉同樣是先抽籤後公布結果， 目的是方便候選人作選舉工程準備，已提醒他們避免在公布資格審查結果前使用。