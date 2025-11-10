立法會選舉2025︱全部161名參選人提名裁定有效包括江旻憓 39場論壇明起舉辦

立法會選舉12月7日舉行，提名期已於11月6日結束。由政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會，今日（11月10日）公布候選人審查結果。陳國基下午5時與政制及內地事務局局長曾國衞在政府總部會見傳媒。10個地方選區、28個功能界別以及選舉委員會界別的選舉主任於提名期內共接獲161份提名表格。除了選舉主任查核候選人參選資格，還要通過政務司司長陳國基領導的資審會審核。

陳國基表示，資審會在提名期間同步進行審查，確認161名參選人符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，裁定提名有效。曾國衞公布官方選舉論壇「愛國者同心治港選舉論壇」由港台承辦，明日展開，論壇共有39場，會邀請各選區和界別候選人和市民、選民出席，論壇形式包括自我介紹、答問環節以及特定議題的辯論。當局稍後會公布每場論壇的細節。