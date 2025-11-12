立法會選舉2025｜公務員團體總動員支持選舉　呼籲部門同事齊投票

政務司司長陳國基及公務員事務局局長楊何蓓茵今日(12日)與4個公務員中央評議會職方代表和4個主要跨部門公務員團體代表會面，籌劃下一步推動公務員踴躍支持立法會選舉投票的工作。各代表均表示會總動員全力支持立法會選舉，並匯報了他們已進行及正在積極籌備推動公務員投票的宣傳工作。他們均表示會呼籲親友投票履行公民責任，選出新一屆立法會議員。

陳國基及楊何蓓茵隨後聯同公務員團體代表，一起到金鐘政府合署多個樓層，呼籲不同部門的同事在立法會選舉齊投票。參與部門探訪活動包括公務員事務局常任秘書長梁卓文及局內同事，以及政府不同部門的代表。