2025-12-08 14:54:13

立法會選舉2025｜劉兆佳：政府承諾做好火災善後　部分人有好感願投票

全國港澳研究會顧問劉兆佳 (中通社資料圖片)

立法會換屆選舉地方選區投票率為31.9%，較上屆高出1.7個百分點，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為在選舉前數天，特區政府承諾做好宏福苑火災的善後及改革工作，部分選民有好感，願意出來投票。宏福苑所屬的新界東北選區，投票率為30.15%，相對其他選區低，劉兆佳認為不排除受火災影響，但仍有其他因素吸引當區選民投票，令這區仍有30%的投票率。

 

立法會選舉結束，港澳辦指選舉過程安全、順利、圓滿，選委會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意。(美聯社) 立法會選舉2025，陸啟康哽咽稱選舉不容易，指巿民對新一屆議員有期望。(林俊源攝) 立法會換屆選舉，方國珊(右三)第六次參選立法會終成功當選。(林俊源攝) 立法會選舉2025 立法會換屆選舉選委會界別投票結果公布後，各候選人在台上祝賀或合照。(林俊源攝) 工作人員在立法會換屆選舉中央點票站，持續點算功能界別的選票。(林俊源攝) 工作人員在立法會換屆選舉中央點票站，持續點算功能界別的選票。(林俊源攝) 工作人員在立法會換屆選舉中央點票站，持續點算功能界別的選票。(林俊源攝) 在立法會換屆選舉投票的選民，均可獲得政府心意謝卡。(資料圖片／周令知攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝) 立法會換屆選舉12月7日已完成投票。(資料圖片／蘇文傑攝)

方國珊當選 反映選民獎勵表現有目共睹的人

民建聯在今次選舉取得20席，增加1席，但得票數目減少36%。劉兆佳說，需要思考是否有新的競爭對手出現，以致民建聯受到一定壓力。對於工聯會維持7席，但有兩名現任議員未能連任，劉兆佳指出，可能因為工聯會參選的地區較為激烈，最終落敗不足為奇。

adblk5

第六次參選的方國珊成為「票后」，劉兆佳認為在地方選區中，任何一個人長期在地區扎根及服務，加上有一定知名度，入閘議會的機會便增加。而方國珊最終成功，正正反映選民願意獎勵工作表現有目共睹的人成為立法會議員。

中產專業界別較受政治因素影響

至於功能界別方面，部分界別的投票率不足4成，包括教育界及會計界等。劉兆佳表示，一向以來，以中產為主的專業界別較受政治因素影響，不排除部分功能界別選民對目前的政治現狀較為不滿意，導致投票意欲下降。

原文刊登於 香港電台

