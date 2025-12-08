立法會選舉2025｜方國珊第六度參選終奪議席　郭偉强轉戰香港島西落敗 (持續更新)

立法會換屆投票昨日結束，地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬，超越上屆立法會選舉的30.20%地方選區總投票率，但投票人數就減少約3.3萬。選舉事務處在投票時段結束後隨即開始點票，有結果後陸續宣布各地方選區或界別的當選人。今屆選舉共有161名候選人，當中地方選區由51人競逐10個地方選區的20個議席，功能界別有60名候選人競逐28個功能界別的30個議席，選委會界別就由50名候選人競逐40個議席。

【05:11更新】香港島西地方選區由競逐連任的民建聯陳學鋒，以及由選委會轉跑道的新民黨陳家珮當選，由勞工界轉戰的工聯會郭偉强則落敗。

【05:01更新】新界東南選區已經有結果，第六度參選立法會的西貢區議員方國珊，終成功以58,828票當選，大幅拋離第二名、獲26,250票的民建聯葉傲冬；選舉主任宣布結果時張美雄和新民黨陳志豪未有上台。

【04:56更新】香港島東地方選區由爭取連任的工聯會吳秋北，以及首次參選的民建聯植潔鈴當選，兩人分別獲39,707及22,054票；選舉主任宣布結果時，民建聯另一候選人李清霞未有上台。

【04:32更新】九龍中地方選區完成點票，兩名現任議員民建聯李慧琼及無黨派楊永杰成功連任，他們分別取得53,529及28,161票，擊敗其餘4名候選人。