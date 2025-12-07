立法會選舉2025｜大埔選民災後「做功課」睇政綱 盼選出議員深入協助宏福苑住戶

立法會選舉今日(7日)舉行，因應大埔宏福苑五級火慘劇，當局調整部份投票站位置及安排接駁巴士來往投票站。由原訂設在大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂，及大埔社區中心的票站，改為香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校，及羅定邦中學。有選民指，投票流程非常流暢，亦表示希望投出「有心有力，可以幫到社會嘅人」、就民生議題發聲。另有人指，受宏福苑事件影響，在投票前有更深入地查閱候選人資料及政綱，盼當選者能夠為事件中的災民作出「更正面協助」。

《am730》記者今日下午到教師會李興貴中學投票站視察，從現場可見，不時有選民進出中學大門，其中有部份完成投票的選民前往鄰近的車站，乘坐當局安排的穿梭巴士前往廣福邨或附近的商場。

選民劉小姐正是在李興貴中學投票的選民之一，她表示雖然投票站屬臨時改動，但內部運作非常順暢，她很快完成投票。談到對當選議員的期望，劉小姐表示，五級火事件有影響她的披票意向，使她更仔細去看候選人名單，去翻查他們的背景、政綱，「坦白講，比起之前我會睇得多啲，以前可能無咁認真study每個人，而家會做多啲功課。」

劉小姐又指，自己非常關注民生議題，「因為好多時候你去飲茶、酒樓、茶餐廳，大家一大班人傾計都係講呢啲民生議題。但好多時候我哋講嘅嘢，立法會入面又唔一定講到。」她希望投出的當選人「可以真真正正代表一般居民所諗、想講嘅說話，貼地啲啦，喺保守嘅議題勇敢發聲。」

夫婦盼選出有心有力候選人

黃氏夫婦今日亦在同一個票站投票。黃生認同投票流程非常流暢，「人都未企穩，就已經投完直入直出」，而黃太就表示，在場職員指示清晰易明，投票過程並無遇到問題。至於對當選人的期望，黃太表示，希望選出會幫助社會的人，「其實我希望真係選一個可以幫到社會嘅人囉。佢要有心而又有能力嘅。」而黃先生就表示，對宏福苑大火事件感到難過，故希望獲選人能為事件做出正面的協助。