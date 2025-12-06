立法會選舉2025｜大火後仍辦選舉　選管會稱法理上選舉日期有重要性

立法會選舉明日舉行，選舉管理委員會主席陸啟康表示，目睹大埔一場吞噬家園、奪走很多性命的無情大火，自己與全港市民一樣心情沉重。對於有人提出，社會彌漫着一片憂傷的氣氛下，仍然舉行選舉是否不顧民情，他在電台節目說，選舉日期在法理上有一定的重要性，很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹規定，香港亦不例外。
指救災及選舉無牴觸
陸啟康指出，按法例的規定如期舉行選舉可避免立法會出現真空，新一屆議員在明年1月1日履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，才是為受災市民和廣大社會負責任的做法。因此，即使在這個困難的時刻，選民應該以更嚴肅的態度選出新一屆立法會，才符合香港整體利益。他又強調，立法會是香港政制的重要一環，在繼續加緊救災善後工作的同時，立法會換屆選舉亦是特區當前極為重要的工作，兩者並無牴觸。
陸啟康表示，當局採取了一系列創新手法加強選民的投票便利，包括為一些特定人員，例如公務員、醫護人員、少數族裔居民等設立專屬票站，同時為一些居住於安老院和殘疾人士院舍的選民提供外派投票服務。今次亦增加了鄰近邊境票站的數目，進一步便利有需要的選民。
他說，受大埔火災影響，區內三個一般投票站不能夠在投票日使用，選舉事務處已作調整，包括安排受影響的選民到附近三個投票站，會提供接駁交通，方便他們前往新投票站投票，繼續行使公民權利。明日舉行的立法會換屆選舉，10個地方選區、28個功能界別和選舉委員會界別的選舉全部均有競爭，共有161位候選人競逐90個議席。陸啟康說，相信他們會發揮為民請命的強大動力，為災民、為社會盡力謀求福祉。
