立法會選舉2025｜大火後仍辦選舉　選管會稱法理上選舉日期有重要性

立法會選舉明日舉行，選舉管理委員會主席陸啟康表示，目睹大埔一場吞噬家園、奪走很多性命的無情大火，自己與全港市民一樣心情沉重。對於有人提出，社會彌漫着一片憂傷的氣氛下，仍然舉行選舉是否不顧民情，他在電台節目說，選舉日期在法理上有一定的重要性，很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹規定，香港亦不例外。

指救災及選舉無牴觸

陸啟康指出，按法例的規定如期舉行選舉可避免立法會出現真空，新一屆議員在明年1月1日履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，才是為受災市民和廣大社會負責任的做法。因此，即使在這個困難的時刻，選民應該以更嚴肅的態度選出新一屆立法會，才符合香港整體利益。他又強調，立法會是香港政制的重要一環，在繼續加緊救災善後工作的同時，立法會換屆選舉亦是特區當前極為重要的工作，兩者並無牴觸。