立法會選舉2025｜姚柏良轉戰選委界 談江旻憓「空降」：最重要為旅遊業做好宣傳

立法會選舉提名期本周四（6日）截止，現任旅遊界立法會議員姚柏良宣布「轉跑道」參選選委界別，他解釋認為選委界有助推動旅遊業提升至戰略層面和促進跨界別合作，提升香港國際競爭力。對於是否支持巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓「空降」參選旅遊業界，姚柏良認為對方有國際曝光，對行業有幫助，最重要為旅遊業做好宣傳。 需將旅遊提升至戰略層面 推動跨界力量搭建更廣闊網絡 姚柏良表示過去4年有幸作為旅遊界代表，共同推動疫後復甦，推動成立文體旅局、更新旅遊業發展藍圖、跨界別合作等，這些成果得來不易。惟他指出旅遊不僅關乎民生，也是經濟產業，可以向世界綻放香港魅力，是講好中國、香港故事的立體窗口，要釋放潛力，促進香港經濟發展，就需要將旅遊提升至戰略層面，以更高格局推動業界發展。

立法會有三條跑道 如機場三跑「條條暢通」 被問到轉跑道原因時，姚柏良表示「轉戰」選委界可以更有力凝聚推動跨界力量搭建更廣闊網絡，指旅遊業對香港發展尤其重要，一直希望政府將旅遊業界提升至戰略層面，又強調自己永遠都不會離開旅遊業界。他認為立法會內有更多人關心旅遊業是好事，又指立法會內有地區直選、選委和功能界別三條跑道，如同香港機場有三跑，無論如何最重要是「條條暢通」。 巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓同日報名參選旅遊界，被問到是否支持對方參選時，姚柏良表示歡迎更多新人參選，對行業而言有更多曝光，絕對是好事。他說自己雖然不是奧運水平，但曾經是學界代表，相信運動員有堅毅不屈的精神，又指旅遊界出現青黃不接，認為江旻憓有國際曝光對行業都有幫助，「最重要為香港旅遊業做好宣傳」。