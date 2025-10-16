立法會選舉2025｜惜別宴取消 陳克勤料不損行政立法關係 田北辰： 不太好

本屆立法會會期將於一周後完結，行政長官李家超原定周五（17日）與全體立法會議員舉行「惜別午宴」，但周三（15日）宣布取消。民建聯主席陳克勤今日回應稱，尊重議員同事想將時間放在議會工作的想法，相信取消午宴不會影響行政立法關係。實政圓桌召集人田北辰表示，很難判斷是否所有人都歡迎聚餐，但他覺得作為議員，取消與特首聚餐「似乎不太好」。

立法會秘書處昨日表示，近日有不同議員向立法會主席梁君彥反映，由於新一屆立法會選舉提名期將於下星期五開始，很多議員現時都希望可聚焦處理選舉事宜。由於午宴原已邀請行政長官李家超出席，因此在通知行政長官辦公室並得到他們理解後，梁君彥決定不舉行午宴。