立法會選舉2025｜惜別宴取消 陳克勤料不損行政立法關係 田北辰： 不太好

本屆立法會會期將於一周後完結，行政長官李家超原定周五（17日）與全體立法會議員舉行「惜別午宴」，但周三（15日）宣布取消。民建聯主席陳克勤今日回應稱，尊重議員同事想將時間放在議會工作的想法，相信取消午宴不會影響行政立法關係。實政圓桌召集人田北辰表示，很難判斷是否所有人都歡迎聚餐，但他覺得作為議員，取消與特首聚餐「似乎不太好」。
立法會秘書處昨日表示，近日有不同議員向立法會主席梁君彥反映，由於新一屆立法會選舉提名期將於下星期五開始，很多議員現時都希望可聚焦處理選舉事宜。由於午宴原已邀請行政長官李家超出席，因此在通知行政長官辦公室並得到他們理解後，梁君彥決定不舉行午宴。
陳克勤今早在立法會回應記者提問時表示，如果議員同事想將精神放在議會工作，將茶聚或午宴取消都是合理的做法，他對大家看法予以尊重，亦覺得不會影響行政立法關係，強調現在有很多不同途徑與政府溝通。
田北辰直言目前已有很多人宣布棄選，是史上少有的情況。他表示自己很難判斷每個人都歡迎聚餐，但覺得作為立法會議員，取消聚餐「對特首來說好像不太好」。近日多名「7字頭」議員宣布棄選，田北辰仍未交代意向，他昨日表示，「最遲提名期開始之前（會交代）」。
傳畢業飯「場地問題」宣布告吹
連日來多名立法會議員宣布不連任，據報有議員指議會內「氣氛低沉」。議員們原本計劃下周四（23日）立法會會期結束當天吃「畢業飯」告別本屆議會，有報道指已宣布告吹，以「場地問題」作為交代原因。