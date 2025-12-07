立法會選舉2025｜截至下午5時半 地方選區投票率23.76% (持續更新)

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。 【17:57更新】截至下午5時半，首10個小時，全港地方選區整體有981,777人投票，累計投票率23.76%。功能界別投票率為29.84%；選委界投票率為97.07%。 【17:16更新】截至下午4時半，首9個小時，全港地方選區整體有897,152人投票，累計投票率21.72%。功能界別投票率為27.14%；選委界投票率為96.18%。 【16:05更新】截至下午3時半，首8個小時即半日，全港地方選區整體有808,490人投票，累計投票率19.57%。功能界別投票率為24.44%；選委界投票率為93.72%。 【15:19更新】截至下午2時半，首7個小時，全港地方選區整體有719,000人投票，累計投票率17.40%。功能界別投票率為21.47%；選委界投票率為91.34%。 【13:47更新】截至下午1時半，首6個小時，全港地方選區整體有627,139人投票，累計投票率15.18%。功能界別投票率為18.55%，科技創新界投票率亦達100%，71名選民已全部投票；選委界投票率為88.81%。

商界（第三）首5小時投票率已100% 【12:58更新】截至中午12時半，首5個小時，全港地方選區整體有536,527人投票，累計投票率12.99%。功能界別投票率為15.72%，投票率最高是商界（第三），投票率100%，307名選民當中已全部投票；選委界投票率為84.65%。 【11:58更新】截至上午11時半，首4個小時，全港地方選區整體有426,900人投票，累計投票率10.33%。功能界別投票率為12.45%，投票率最高是商界（第三），投票率99.67%，307名選民當中已有306人投票；選委界投票率為77.56%。 選管會主席陸啟康表示，已巡視數個票站，各個站的投票安排運作暢順。他指大埔發生一場非常痛心的火災，目前是困難時刻，選民更加要在今次選舉投票，以嚴肅的態度去履行公民責任，選出新一屆立法會去執行他們的重要功能，才符合香港的利益。陸啟康承認，香港彌漫一片憂愁，舉辦選舉並非易事，形容比不舉辦更難。他認為，目前香港需要積極的態度走向復常，亦是重要的一步，需要選出新一屆立法會議員去訂立法例，避免慘劇再發生，縫好市民的傷口。他希望，特別是受火災困擾的選民積極走出來，為香港復常走一步。



另外，截至上午10時半，今日共接獲47宗與今次選舉有關的投訴，涉及包括投票安排、選舉廣告，以及在政府及私人樓宇進行競選活動等。 【11:06更新】截至上午10時半，首3個小時，全港地方選區整體有299,950人投票，累計投票率7.26%。功能界別投票率為8.89%，投票率最高是商界（第三），投票率99.35%，307名選民當中已有305人投票；選委界投票率為61.39%。

【10:13更新】截至上午9時半，首2個小時，全港地方選區整體有172,537人投票，累計投票率4.18%。功能界別投票率為5.47%；選委界投票率為36.83%。 【09:25更新】截至上午8時半，首1個小時，全港地方選區整體有67,991人投票，累計投票率1.65%。功能界別投票率為2.31%；選委界投票率為15.48%。

選委會界別(40席)、功能界別(30席)及地區直選(20席)將合共產生新一屆90名立法會議員。今屆延長投票時間多兩小時，由早上7時30分至晚上11時30分，一共16個小時，並新設醫護人員、公務員專屬票站等，多個公共交通營辦商今早會提早服務。 今次是完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，共有161名候選人，90個議席全部有競爭，當中10個地方選區，有51人角逐20個議席，其中九龍中選情最激烈，6名候選人爭兩席。功能界別28個分組，60名候選人競逐30個議席，至於共有40個議席的選舉委員會界別就有50名候選人角逐。現屆議員中，54人爭取連任，35人不競逐連任或無報名參選。投票結束後，點票工作將隨即展開，除了選委界，亦會在功能界別引入電子點票系統進行點票，政府說將可提升點票效率。 另外，選民投票後會獲發心意謝卡，以表達政府的謝意，而康文署的藝術館、科學館及太空館的收費展覽，公眾游泳池均免費開放，香港濕地公園亦免費入場。因應大埔宏福苑火災，區內三個票站作出調整，廣福邨、大埔滘一帶及大埔墟的選民，需前往重新編配的票站投票。