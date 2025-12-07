立法會選舉2025｜截至下午7時半　地方選區投票率27.46%(持續更新)

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。
【19:56更新】截至下午7時半，首12個小時，全港地方選區整體有1,134,652人投票，累計投票率27.46%。功能界別投票率為34.39%；選委界投票率為98.64%。
【19:16更新】截至下午6時半，首11個小時，全港地方選區整體有1,063,755人投票，累計投票率25.75%。功能界別投票率為32.36%；選委界投票率為98.09%。
【18:44更新】選管會主席陸啟康今天巡視了一般票站、專屬票站及鄰近邊境票站，指大致運作暢順，感到滿意，他呼籲選民盡早投票。他指選管會持一貫立場，對投票率無指標，各人對於投票率高低有各自的解讀 ，選管會並非最關注投票率。他留意到有大埔宏福苑災民「積極出嚟為佢哋將來投票，如果選舉畀到香港正能量，希望係香港復常第一步」。
被問到網上指有單位向持心意卡的市民派發禮品包，陸啟康指今日忙於巡視票站，不知悉有關事件，不能作評論。不過，他強調提供優惠有兩大原則，第一，不能有傾向性，提供優惠促使選民投某名候選人；第二，不能強迫市民投票。
截至今午4時，選管會就選舉接獲245宗投訴，當中57宗有關在私人和政府樓宇進行競選活動；36宗有關選舉廣告；32宗有關投票安排，主要關於選票設計及填劃選票的投訴。
選管會設置6個鄰近邊境票站，包括首次在機場設置票站。陸啟康表示除了方便出行的市民投票，更可讓外國遊客知悉選舉，尊重公民投票。他續指對鄰近邊境票站投票率無特別預期，如果使用率較高，會建議在往後的選舉保留有關票站，同時會檢討使用率較低的票站。另外，陸啟康有信心今次能暢順地完成電子點票。
【17:57更新】截至下午5時半，首10個小時，全港地方選區整體有981,777人投票，累計投票率23.76%。功能界別投票率為29.84%；選委界投票率為97.07%。
選管會主席陸啟康傍晚見記者，他呼籲仍未投票的選民盡快投票。 截至下午6時，已有六千多名預先登記選民，在鄰近邊境投票站投票。此外，共接獲245宗選舉投訴，涉及競選活動及廣告。
【17:16更新】截至下午4時半，首9個小時，全港地方選區整體有897,152人投票，累計投票率21.72%。功能界別投票率為27.14%；選委界投票率為96.18%。
【16:05更新】截至下午3時半，首8個小時即半日，全港地方選區整體有808,490人投票，累計投票率19.57%。功能界別投票率為24.44%；選委界投票率為93.72%。
【15:19更新】截至下午2時半，首7個小時，全港地方選區整體有719,000人投票，累計投票率17.40%。功能界別投票率為21.47%；選委界投票率為91.34%。
【13:47更新】截至下午1時半，首6個小時，全港地方選區整體有627,139人投票，累計投票率15.18%。功能界別投票率為18.55%，科技創新界投票率亦達100%，71名選民已全部投票；選委界投票率為88.81%。
商界(第三)首5小時投票率已100%
【12:58更新】截至中午12時半，首5個小時，全港地方選區整體有536,527人投票，累計投票率12.99%。功能界別投票率為15.72%，投票率最高是商界（第三），投票率100%，307名選民當中已全部投票；選委界投票率為84.65%。
【11:58更新】截至上午11時半，首4個小時，全港地方選區整體有426,900人投票，累計投票率10.33%。功能界別投票率為12.45%，投票率最高是商界(第三)，投票率99.67%，307名選民當中已有306人投票；選委界投票率為77.56%。
選管會主席陸啟康表示，已巡視數個票站，各個站的投票安排運作暢順。他指大埔發生一場非常痛心的火災，目前是困難時刻，選民更加要在今次選舉投票，以嚴肅的態度去履行公民責任，選出新一屆立法會去執行他們的重要功能，才符合香港的利益。陸啟康承認，香港彌漫一片憂愁，舉辦選舉並非易事，形容比不舉辦更難。他認為，目前香港需要積極的態度走向復常，亦是重要的一步，需要選出新一屆立法會議員去訂立法例，避免慘劇再發生，縫好市民的傷口。他希望，特別是受火災困擾的選民積極走出來，為香港復常走一步。
另外，截至上午10時半，今日共接獲47宗與今次選舉有關的投訴，涉及包括投票安排、選舉廣告，以及在政府及私人樓宇進行競選活動等。
【11:06更新】截至上午10時半，首3個小時，全港地方選區整體有299,950人投票，累計投票率7.26%。功能界別投票率為8.89%，投票率最高是商界（第三），投票率99.35%，307名選民當中已有305人投票；選委界投票率為61.39%。
【10:13更新】截至上午9時半，首2個小時，全港地方選區整體有172,537人投票，累計投票率4.18%。功能界別投票率為5.47%；選委界投票率為36.83%。
【09:25更新】截至上午8時半，首1個小時，全港地方選區整體有67,991人投票，累計投票率1.65%。功能界別投票率為2.31%；選委界投票率為15.48%。
選委會界別(40席)、功能界別(30席)及地區直選(20席)將合共產生新一屆90名立法會議員。今屆延長投票時間多兩小時，由早上7時30分至晚上11時30分，一共16個小時，並新設醫護人員、公務員專屬票站等，多個公共交通營辦商今早會提早服務。
今次是完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，共有161名候選人，90個議席全部有競爭，當中10個地方選區，有51人角逐20個議席，其中九龍中選情最激烈，6名候選人爭兩席。功能界別28個分組，60名候選人競逐30個議席，至於共有40個議席的選舉委員會界別就有50名候選人角逐。現屆議員中，54人爭取連任，35人不競逐連任或無報名參選。投票結束後，點票工作將隨即展開，除了選委界，亦會在功能界別引入電子點票系統進行點票，政府說將可提升點票效率。
另外，選民投票後會獲發心意謝卡，以表達政府的謝意，而康文署的藝術館、科學館及太空館的收費展覽，公眾游泳池均免費開放，香港濕地公園亦免費入場。因應大埔宏福苑火災，區內三個票站作出調整，廣福邨、大埔滘一帶及大埔墟的選民，需前往重新編配的票站投票。