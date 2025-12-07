立法會選舉2025｜截至今早11時半 地方選區投票率10.33% (持續更新)

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。

【11:58更新】截至上午11時半，首4個小時，全港地方選區整體有426,900人投票，累計投票率10.33%。功能界別投票率為12.45%，投票率最高是商界（第三），投票率99.67%，307名選民當中已有306人投票；選委界投票率為77.56%。

選管會主席陸啟康表示，已巡視數個票站，各個站的投票安排運作暢順。他指大埔發生一場非常痛心的火災，目前是困難時刻，選民更加要在今次選舉投票，以嚴肅的態度去履行公民責任，選出新一屆立法會去執行他們的重要功能，才符合香港的利益。陸啟康承認，香港彌漫一片憂愁，舉辦選舉並非易事，形容比不舉辦更難。他認為，目前香港需要積極的態度走向復常，亦是重要的一步，需要選出新一屆立法會議員去訂立法例，避免慘劇再發生，縫好市民的傷口。他希望，特別是受火災困擾的選民積極走出來，為香港復常走一步。



另外，截至上午10時半，今日共接獲47宗與今次選舉有關的投訴，涉及包括投票安排、選舉廣告，以及在政府及私人樓宇進行競選活動等。

【11:06更新】截至上午10時半，首3個小時，全港地方選區整體有299,950人投票，累計投票率7.26%。功能界別投票率為8.89%，投票率最高是商界（第三），投票率99.35%，307名選民當中已有305人投票；選委界投票率為61.39%。