立法會選舉2025｜截至今早9時半 地方選區投票率4.18% (持續更新)

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。

【10:13更新】截至上午9時半，首2個小時，全港地方選區整體有172,537人投票，累計投票率4.18%。功能界別投票率為5.47%；選委界投票率為36.83%。

【09:25更新】截至上午8時半，首1個小時，全港地方選區整體有67,991人投票，累計投票率1.65%。功能界別投票率為2.31%；選委界投票率為15.48%。