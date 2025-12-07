立法會選舉2025｜截至今早9時半 地方選區投票率4.18% (持續更新)

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。
【10:13更新】截至上午9時半，首2個小時，全港地方選區整體有172,537人投票，累計投票率4.18%。功能界別投票率為5.47%；選委界投票率為36.83%。
【09:25更新】截至上午8時半，首1個小時，全港地方選區整體有67,991人投票，累計投票率1.65%。功能界別投票率為2.31%；選委界投票率為15.48%。
選委會界別(40席)、功能界別(30席)及地區直選(20席)將合共產生新一屆90名立法會議員。今屆延長投票時間多兩小時，由早上7時30分至晚上11時30分，一共16個小時，並新設醫護人員、公務員專屬票站等，多個公共交通營辦商今早會提早服務。
今次是完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，共有161名候選人，90個議席全部有競爭，當中10個地方選區，有51人角逐20個議席，其中九龍中選情最激烈，6名候選人爭兩席。功能界別28個分組，60名候選人競逐30個議席，至於共有40個議席的選舉委員會界別就有50名候選人角逐。現屆議員中，54人爭取連任，35人不競逐連任或無報名參選。投票結束後，點票工作將隨即展開，除了選委界，亦會在功能界別引入電子點票系統進行點票，政府說將可提升點票效率。
另外，選民投票後會獲發心意謝卡，以表達政府的謝意，而康文署的藝術館、科學館及太空館的收費展覽，公眾游泳池均免費開放，香港濕地公園亦免費入場。因應大埔宏福苑火災，區內三個票站作出調整，廣福邨、大埔滘一帶及大埔墟的選民，需前往重新編配的票站投票。