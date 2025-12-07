立法會選舉2025｜截至晚上10時半　地方選區投票率31.43%　近130萬人投票

立法會換屆選舉今日(12月7日)舉行，投票率成為關注焦點之一。上屆地區直選投票率為30.2%，今屆的登記選民人數由上屆447萬跌至413萬。今屆政府及商界均大力催谷投票，惟因大埔宏福苑火災後選舉工程一度暫停，全社會哀悼下，對選舉氣氛的影響或反映在投票率上。

【23:30更新】截至晚上10時半，首15個小時，全港地方選區整體有1,298,261人投票，累計投票率31.43%。功能界別投票率為39.48%；選委界投票率為99.32%。

截至晚上10時半，地方選區比上一屆1,350,680人投票的整體投票率30.20%高1.23個百分點，當中5名女將爭兩席的新界西南選區累積投票率最高，達32.24%，其次是32.16%的新界西北選區，該區同樣有5人爭兩席。由1,466名選民組成的選委界投票率為99.32%，僅10人無投票。

近半功能界別錄得超過八成投票率，當中有310張團體票的商界(第三)和有71張團體票的科技創新界投票率達100%；由個人票投選的9個界別，最高投票率為人大政協界，557名選民有高達96.41%的投票率，其次是有155名選民的鄉議局，達92.90%。

【22:29更新】截至晚上9時半，首14個小時，全港地方選區整體有1,257,039人投票，累計投票率30.43%，超越上屆立法會地方選區的總投票率30.20%。功能界別投票率為38.09%；選委界投票率為99.11%。

【20:52更新】截至晚上8時半，首13個小時，全港地方選區整體有1,200,490人投票，累計投票率29.06%。功能界別投票率為36.26%；選委界投票率為98.77%。

【19:56更新】截至下午7時半，首12個小時，全港地方選區整體有1,134,652人投票，累計投票率27.46%。功能界別投票率為34.39%；選委界投票率為98.64%。

【19:16更新】截至下午6時半，首11個小時，全港地方選區整體有1,063,755人投票，累計投票率25.75%。功能界別投票率為32.36%；選委界投票率為98.09%。

【18:44更新】選管會主席陸啟康今天巡視了一般票站、專屬票站及鄰近邊境票站，指大致運作暢順，感到滿意，他呼籲選民盡早投票。他指選管會持一貫立場，對投票率無指標，各人對於投票率高低有各自的解讀 ，選管會並非最關注投票率。他留意到有大埔宏福苑災民「積極出嚟為佢哋將來投票，如果選舉畀到香港正能量，希望係香港復常第一步」。

被問到網上指有單位向持心意卡的市民派發禮品包，陸啟康指今日忙於巡視票站，不知悉有關事件，不能作評論。不過，他強調提供優惠有兩大原則，第一，不能有傾向性，提供優惠促使選民投某名候選人；第二，不能強迫市民投票。

截至今午4時，選管會就選舉接獲245宗投訴，當中57宗有關在私人和政府樓宇進行競選活動；36宗有關選舉廣告；32宗有關投票安排，主要關於選票設計及填劃選票的投訴。

選管會設置6個鄰近邊境票站，包括首次在機場設置票站。陸啟康表示除了方便出行的市民投票，更可讓外國遊客知悉選舉，尊重公民投票。他續指對鄰近邊境票站投票率無特別預期，如果使用率較高，會建議在往後的選舉保留有關票站，同時會檢討使用率較低的票站。另外，陸啟康有信心今次能暢順地完成電子點票。

【17:57更新】截至下午5時半，首10個小時，全港地方選區整體有981,777人投票，累計投票率23.76%。功能界別投票率為29.84%；選委界投票率為97.07%。

選管會主席陸啟康傍晚見記者，他呼籲仍未投票的選民盡快投票。 截至下午6時，已有六千多名預先登記選民，在鄰近邊境投票站投票。此外，共接獲245宗選舉投訴，涉及競選活動及廣告。