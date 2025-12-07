立法會選舉2025｜投票心意謝卡網上售10元至90元不等　政府：當然希望選民保留紀念

立法會換屆選舉今日投票，政府今次繼續推出心意謝卡向已投票的選民致謝。不過，有網上二手拍賣平台在投票時段結束前，已出現多個轉賣心意謝卡的帖文，標價10元至90元不等，更有賣家同時發售多張心意謝卡。政制及內地事務局回覆《am730》查詢指，當然希望選民收到後可保留作為紀念，但實際使用上選民可自行作出決定。

繼2023年區議會選舉政府推出心意卡後，今次立法會選舉當局再次推出心意謝卡，感謝市民支持立法會選舉並參與投票，同日多個商家亦配合心意謝卡推出各式各樣優惠。據當局早前介紹，心意謝卡的主題是「同創美好未來」，由香港生成式人工智能研發中心團隊使用生成式人工智能設計，封面由選舉吉祥物「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」票箱寶寶向市民致謝。

《am730》記者在投票時段結束前瀏覽網上二手拍賣平台，發現不少賣家在投票或取得心意謝卡後，旋即放到平台轉售，標註售價介乎10元至90元不等，部分帖文更顯示賣家持有多於一張心意謝卡。有賣家在帖文指出，心意謝卡乃家人親身去投票所得，形容可作紀念品，適合收藏或用於裝飾，有收藏價值。部分賣家列明可在指定港鐵站交收，更有人提出包郵。

政制及內地事務局回覆《am730》查詢指，心意謝卡主要是政府為感謝選民支持踴躍投票而派發給已投票的選民，強調政府當然希望選民收到後可保留作為紀念，但實際使用上選民可自行作出決定。