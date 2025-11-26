立法會選舉2025｜政府今公布「心意謝卡」安排　消息：推系列優惠一連兩日全民有份

政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，將於今日（26日）上午11時30舉行記者會，公布有關立法會選舉期間向選民派發心意謝卡的安排。多間傳媒引述消息人士，政府最快今日公布在投票日的周末、一連兩日推出一系列活動及優惠，鼓勵市民留港履行公民責任投票。

消息：多個商會憑「心意謝卡」提供優惠

消息指，今屆立法會選舉跟上次區議會選舉一樣，已投票的選民會獲發一張「心意謝卡」。據消息稱，西九文化區的部分博物館和主題公園或會在該周末，憑「心意謝卡」提供入場優惠，而本港多個商會亦傾向憑「心意謝卡」提供優惠及抽獎。