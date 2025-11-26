立法會選舉2025｜政府今公布「心意謝卡」安排　消息：推系列優惠一連兩日全民有份

政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，將於今日（26日）上午11時30舉行記者會，公布有關立法會選舉期間向選民派發心意謝卡的安排。多間傳媒引述消息人士，政府最快今日公布在投票日的周末、一連兩日推出一系列活動及優惠，鼓勵市民留港履行公民責任投票。
消息：多個商會憑「心意謝卡」提供優惠
消息指，今屆立法會選舉跟上次區議會選舉一樣，已投票的選民會獲發一張「心意謝卡」。據消息稱，西九文化區的部分博物館和主題公園或會在該周末，憑「心意謝卡」提供入場優惠，而本港多個商會亦傾向憑「心意謝卡」提供優惠及抽獎。
消息：政府推出免費入太空館及體育館等優惠
據消息指，因投票日是周日，為了吸引市民留港履行公民責任投票，政府傾向在12日6日及7日，推出類似「七一」香港回歸紀念日，以及「十一」國慶的優惠，例如免費進入或使用太空館、體育館等康文署設施。
陳國基：推出優惠吸引市民投票不屬違法
不過投票提供優惠一事，坊間有意見質疑是否合法，陳國基早前表示，只要商户並非要求投票予某一名候選人而提供優惠，便無問題。資深大律師湯家驊回覆傳媒查詢表示，只要不是提供誘因吸引市民投票予某一名候選人，便不屬違法。
早前，為推動市民投票，不少企業都為員工推出「半日有薪假」。