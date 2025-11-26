立法會選舉2025｜政府公布「心意謝卡」 多項設施免費開放 陳國基：投唔投票都係開放

政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，將於今日（26日）上午舉行記者會。陳國基公布，將在12月6日和7日一連兩日，香港濕地公園、康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基表示，詳細優惠，以及鼓勵投票的措施將稍後公布。

「心意謝卡」由AI設計

陳國基指，今屆立法會選舉已投票的選民會獲發一張「心意謝卡」。「心意謝卡」由生成式人工智能（AI）設計，並印有吉祥物「票箱寶寶」，「心意謝卡」卡內印有「感謝您投下寶貴一票，讓我們一起努力，同創香港未來」的句子。至於投票前一日的12月6日，全港各區有多項活動，詳情會在今日稍後公布，陳國基指，當日晚上有大匯演，邀請有藝人獻技，亦有魔術表演等。