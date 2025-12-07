立法會選舉2025｜新增公務員專屬票站 投票者包括當值警 稱安排方便暢順

立法會選舉設有專屬投票站，供公務員、醫管局醫護人員及少數族裔人士投票。位於旺角的警察體育遊樂會，任職警隊、穿上警服的何先生接受訪問。(周令知攝)

立法會選舉今日(7日)舉行，今屆選舉設有專屬投票站，分別供公務員、醫管局醫護人員及少數族裔人士投票。選舉事務處設立了10個公務員專屬投票站，其中一個位於旺角的警察體育遊樂會，中午票站外未見人龍，惟仍可見不少身穿警隊、入境處等紀律部隊制服的選民於當值期間入場投票。

《am730》記者今日中午到投票站視察，任職警隊的陳先生指，專屬票站遍佈各區「有很多地方讓我們選擇，選方便自己的就可以」，又形容他前往位於旺角的票站鄰近地鐵站，非常方便快捷，整個投票時間只用約3分鐘。他認為政府可收集數據檢視投票率，「最重要的是政府資源用得好，令投票率拉高。」