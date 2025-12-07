立法會選舉2025｜新增公務員專屬票站 投票者包括當值警 稱安排方便暢順

立法會選舉今日(7日)舉行，今屆選舉設有專屬投票站，分別供公務員、醫管局醫護人員及少數族裔人士投票。選舉事務處設立了10個公務員專屬投票站，其中一個位於旺角的警察體育遊樂會，中午票站外未見人龍，惟仍可見不少身穿警隊、入境處等紀律部隊制服的選民於當值期間入場投票。
《am730》記者今日中午到投票站視察，任職警隊的陳先生指，專屬票站遍佈各區「有很多地方讓我們選擇，選方便自己的就可以」，又形容他前往位於旺角的票站鄰近地鐵站，非常方便快捷，整個投票時間只用約3分鐘。他認為政府可收集數據檢視投票率，「最重要的是政府資源用得好，令投票率拉高。」
以往「撞更」連投票機會都沒有
任職警隊的張先生表示，「以往如果『撞更』可能連投票的機會都沒有」，現在專屬投票站設於「公司」附近，可以很大程度方便投票，投完票就可以直接去上班。
同是任職警隊、穿上警服的何先生則表示，整個投票過程均很暢順，全程不超過5分鐘。對於今年增設專屬投票站，他表示部門有供需要於上班時間投票的同事選擇到專屬票站投票，認為「政府有這個服務非常好，部隊亦有安排足夠時間讓隊員投票」被問到有否被大埔事件影響投票意欲，他就表示自己有為事件捐款，但不會被事件影響投票，「最重要投票都是履行公民責任。」
任職政府產業署的呂小姐指，早前透過部門申請到專屬票站投票，形容安排方便，亦讓在票站工作的公務員可以節省交通時間及費用，認為未來可以保持相關安排。對於投票的標準，她表示希望可以選出做實事的議員；被問及會否使用心意謝卡的優惠，她就表示今天晚些時間也要支援選舉相關事宜，所以應該沒有娛樂的時間。來自輔警的許先生表示在專屬投票站投票很方便，對於心意卡的相關優惠，他就表示沒有想過要如何使用。