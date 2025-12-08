立法會選舉2025｜新民黨議席6變3　葉劉滿意成績：佔總投票率11%　強調無跌票

第八屆立法會選舉結果今(8日)晨出爐。新民黨派出8人參選，有3人勝出，包括轉戰港島西的直選的現任選委界議員陳家珮，新界東北的李梓敬及選委會界別的何敬康亦成功連任，而其餘5名出戰地區直選的「新丁」均落敗，來屆總體議席將由原來6席減一半至3席。 新民黨今日總結成績，黨主席葉劉淑儀表示，今次分別派出1人出選選委會界別，及7名出選地區直選，其中，在7個直選區的總得票數為147,113張選票，佔總投票率11%。她表示，新民黨所取得的票數與上屆相若，「各位都知道很多政黨都跌了票，但新民黨是沒有跌票的」她稱，對於在投票人數少了的情況下，仍可取得這樣的成績感到非常滿意，並感謝候選人努力，很自豪為政府貢獻11%的投票率。

葉劉淑儀又指，對於能成功交棒予陳家珮感到自豪，她認為結果證明對方已擁有獨立自主的得票能力；又重申能夠傳承才是政黨成功的證據，否則便難以延續。她指出，是次參選的多名候選人均很年輕，大多都是30多至40歲，直值充滿衝勁的年紀，李梓敬更成為新界東北選區最高得票的候選人，亦見他在火災後不眠不休地協助災民；而何敬康得票也比上屆增加。 何敬康表示很榮幸得到連任機會，未來會專注做好議員工作，配合政府有效施政、推動改革，期望將議政水平進一步提高；另一方面，陳家珮對於取得30,033票成功連任表示感激，又感謝葉劉淑儀給予機會，將在港島服務了多屆的議席和信任交托在其手上。

談及宏福苑火災 李梓敬一度哽咽 今屆選舉前夕發生大埔宏福苑火災，成功爭取在新界東北連任的李梓敬，在談及火災時一度情緒激動哽咽。他稱災後團隊一度暫停競選工作，惟不少宏福苑居民均向他表示特意回來投票給他，形容非常感動，「他們面對着這麼多問題，投票應該是他們放得最低的一件事。」他指居民的信任給予了其很大動力，會在當選即日開始繼續支援和修訂有關法例的工作。 被問到選情有否受火災影響，李梓敬則表示：「面對一場差不多200個性命喪生的嚴重災害，再想選情怎樣被影響，我覺得是一點意思都沒有。」他強調自己作為現任立法會議員和民意代表，只會想怎樣去支援災民，在市民需要時做好他們的後盾。