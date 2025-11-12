立法會選舉2025｜新界北選舉論壇　政綱圍繞北部都會區發展

立法會選舉12月7日舉行，新界北直選論壇今早舉行，5名候選人的政綱圍繞北部都會區發展。
候選人聚焦討論北都發展
代表新界社團聯會的1號候選人譚鎮國在元朗讀書長大，北區亦是他的從政起點，他指對新界北「有認識、有感情、有承擔」。他提及北部都會區是未來的經濟新引擎，很多項目踏入收成期，他希望利用自身的人脈、背景及經驗，更好地服務市民。
2號候選人曾勁聰代表工聯會，他表示「人生有幾多個10年，我就用咗兩個10年全職全心服務社區」。他指若當選，會推動北部都會區及大灣區融合，創造更多就業機會，打造宜居宜業的地區。
3號獨立候選人沈豪傑是一名律師，他表示作為區內中產人士，明白中產及基層每天上班及照顧家庭的辛勞。他希望利用專業知識幫助政府訂立北部都會區專屬條例，完善區內交通。另外，他推動法律及創科界落戶，亦建議預留土地興建國際學校及名校，令居民「唔使日日返市區」。
來自新民黨的4號候選人廖子聰希望推動北部都會區由藍圖成為現實，提升城鄉協作，發展生態及創新產業，讓居民改善生活。此外，廖子聰關注醫療，促請政府引入人工智能提升效率，縮短輪候時間。
屬於民建聯的5號候選人姚銘指，發展最重要是惠及居民，建議北環綫項目提速，分階段啟用車站，例如新田及古洞站。他亦推動綠色交通運輸系統，更好地貫通洪水橋及天水圍。