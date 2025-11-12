立法會選舉2025｜新界北選舉論壇　政綱圍繞北部都會區發展

立法會選舉12月7日舉行，新界北直選論壇今早舉行，5名候選人的政綱圍繞北部都會區發展。

候選人聚焦討論北都發展

代表新界社團聯會的1號候選人譚鎮國在元朗讀書長大，北區亦是他的從政起點，他指對新界北「有認識、有感情、有承擔」。他提及北部都會區是未來的經濟新引擎，很多項目踏入收成期，他希望利用自身的人脈、背景及經驗，更好地服務市民。

2號候選人曾勁聰代表工聯會，他表示「人生有幾多個10年，我就用咗兩個10年全職全心服務社區」。他指若當選，會推動北部都會區及大灣區融合，創造更多就業機會，打造宜居宜業的地區。