立法會選舉2025｜方國珊第六度參選終奪議席　江旻憓當選　顏汶羽陸頌雄郭偉强黃俊碩失議席 (持續更新)

【05:01更新】新界東南選區已經有結果，第六度參選立法會的西貢區議員方國珊，終成功以58,828票當選，大幅拋離第二名、獲26,250票的民建聯葉傲冬；選舉主任宣布結果時張美雄和新民黨陳志豪未有上台。 【04:56更新】香港島東地方選區由爭取連任的工聯會吳秋北，以及首次參選的民建聯植潔鈴當選，兩人分別獲39,707及22,054票；選舉主任宣布結果時，民建聯另一候選人李清霞未有上台。 【04:32更新】九龍中地方選區完成點票，兩名現任議員民建聯李慧琼及無黨派楊永杰成功連任，他們分別取得53,529及28,161票，擊敗其餘4名候選人。

3時半初步點票結果 方國珊大幅拋離對手 【03:38更新】選舉事務處在專題網站更新各地方選區初步點票結果，截至約凌晨3時半，香港島東得票最多的兩名候選人為工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴，民建聯同區還有另一候選人李清霞；香港島西目前領先的為同樣爭取連任的新民黨陳家珮及民建聯陳學鋒。 九龍方面，工聯會鄧家彪在九龍東以4.2萬票領先， 大幅拋離排第二、獲2.3萬票的報稱獨立、觀塘區議員梁思韻。九龍西就同樣由兩名爭取連任的民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣領先；有6人競逐兩席的九龍中，就由民建聯李慧琼以4.4萬票領先，無黨派楊永杰以2.4萬票排第二。 至於新界5個選區，第六度參選立法會、擔任西貢區議員多年的方國珊以4.2萬票領先，第二是1.8萬票的民建聯葉傲冬，而方國珊的前助理、西貢區議員張美雄暫時僅獲1.1萬票。新界北方面，新社聯譚鎮國暫以3.1萬票領先，民建聯姚銘以2.3萬票排第二。在新界西北選區，民建聯周浩鼎和實政圓桌莊豪鋒領先。 工聯會陳穎欣在新界西南以3.3萬票領先，第二是民建聯郭芙蓉，該黨同區還有另一候選人盧婉婷。大埔所屬的新界東北選區，由新民黨李梓敬以3.9萬票領先，力壓獲3.7萬票的民建聯陳克勤。立法會地方選區目前採用雙議席單票制，得票最多的兩名候選人勝出，正式結果有待點票完畢後由選舉主任宣布。 【03:35更新】選管會宣布，立法會換屆選舉設於灣仔香港會議展覽中心的中央點票站公眾人士區域已經滿座，呼籲公眾人士不要前往中央點票站。

【00:00更新】政制及內地事務局局長曾國衞，聯同選管會主席陸啟康、委員石丹理及文本立，在投票時段結束後於中央點票站倒出票箱中的選票。 ▼政府和選舉管理委員會於中央點票站倒票箱▼

▼立法會換屆選舉12月7日完成投票▼