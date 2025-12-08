立法會選舉2025｜方國珊第六度參選終奪議席　江旻憓當選　顏汶羽陸頌雄郭偉强黃俊碩失議席 (持續更新)

立法會換屆投票昨日結束，地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬，超越上屆立法會選舉的30.20%地方選區總投票率，但投票人數就減少約3.3萬。選舉事務處在投票時段結束後隨即開始點票，有結果後陸續宣布各地方選區或界別的當選人。今屆選舉共有161名候選人，當中地方選區由51人競逐10個地方選區的20個議席，功能界別有60名候選人競逐28個功能界別的30個議席，選委會界別就由50名候選人競逐40個議席。
立法會換屆選舉投票結果【持續更新】
【06:37更新】會計界功能界別，由吳錦華以4,389票勝出，現任民建聯黃俊碩以3,618票「出局」。
【06:14更新】旅遊界功能界別，首次參選的巴黎奧運女子劍擊金牌得主江旻憓以131票，擊敗僅獲23票的對手、經營旅行業務的觀塘區議員馬軼超。新界西北地方選區，民建聯周浩鼎及實政圓桌莊豪鋒當選，工聯會陸頌雄失去議席。
【05:55更新】新界西南地方選區由工聯會陳穎欣及民建聯郭芙蓉當選，該區民建聯盧婉婷以約3,000票之差不敵黨友。
【05:40更新】新界北地方選區由新社聯譚鎮國及民建聯姚銘當選。
【05:31更新】九龍東地方選區由工聯會鄧家彪以53,675票及民建聯張培剛以29,116票當選，同區民建聯顏汶羽未能連任。九龍西選區由民建聯鄭泳舜及西九新動力梁文廣成功連任。大埔所屬的新界東北選區，由新民黨李梓敬及民建聯陳克勤當選。
【05:11更新】香港島西地方選區由競逐連任的民建聯陳學鋒，以及由選委會轉跑道的新民黨陳家珮當選，由勞工界轉戰的工聯會郭偉强則落敗。
【05:01更新】新界東南選區已經有結果，第六度參選立法會的西貢區議員方國珊，終成功以58,828票當選，大幅拋離第二名、獲26,250票的民建聯葉傲冬；選舉主任宣布結果時張美雄和新民黨陳志豪未有上台。
【04:56更新】香港島東地方選區由爭取連任的工聯會吳秋北，以及首次參選的民建聯植潔鈴當選，兩人分別獲39,707及22,054票；選舉主任宣布結果時，民建聯另一候選人李清霞未有上台。
【04:32更新】九龍中地方選區完成點票，兩名現任議員民建聯李慧琼及無黨派楊永杰成功連任，他們分別取得53,529及28,161票，擊敗其餘4名候選人。
3時半初步點票結果 方國珊大幅拋離對手
【03:38更新】選舉事務處在專題網站更新各地方選區初步點票結果，截至約凌晨3時半，香港島東得票最多的兩名候選人為工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴，民建聯同區還有另一候選人李清霞；香港島西目前領先的為同樣爭取連任的新民黨陳家珮及民建聯陳學鋒。
九龍方面，工聯會鄧家彪在九龍東以4.2萬票領先， 大幅拋離排第二、獲2.3萬票的報稱獨立、觀塘區議員梁思韻。九龍西就同樣由兩名爭取連任的民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣領先；有6人競逐兩席的九龍中，就由民建聯李慧琼以4.4萬票領先，無黨派楊永杰以2.4萬票排第二。
至於新界5個選區，第六度參選立法會、擔任西貢區議員多年的方國珊以4.2萬票領先，第二是1.8萬票的民建聯葉傲冬，而方國珊的前助理、西貢區議員張美雄暫時僅獲1.1萬票。新界北方面，新社聯譚鎮國暫以3.1萬票領先，民建聯姚銘以2.3萬票排第二。在新界西北選區，民建聯周浩鼎和實政圓桌莊豪鋒領先。
工聯會陳穎欣在新界西南以3.3萬票領先，第二是民建聯郭芙蓉，該黨同區還有另一候選人盧婉婷。大埔所屬的新界東北選區，由新民黨李梓敬以3.9萬票領先，力壓獲3.7萬票的民建聯陳克勤。立法會地方選區目前採用雙議席單票制，得票最多的兩名候選人勝出，正式結果有待點票完畢後由選舉主任宣布。
【03:35更新】選管會宣布，立法會換屆選舉設於灣仔香港會議展覽中心的中央點票站公眾人士區域已經滿座，呼籲公眾人士不要前往中央點票站。
陸啟康：延長投票時間須考慮成本
【02:58更新】選舉管理委員會主席陸啟康表示，在現時氣氛下舉行選舉有困難，因此對於有130多萬名選民投票感到鼓舞，認為這是香港復常的第一步，希望能為災民帶來更多正能量、讓香港盡快走出傷痛。他認為，政府延長投票時段兩小時是一項便民措施，能夠方便一些工時長或北上市民投票，不過措施需要考慮成本，選管會將分析使用人數及檢討成效，經諮詢後決定日後方案，直言不投票的人即使票站24小時開放也不會投。
陸啟康形容現時點票工作暢順，期望可在數小時內公布其餘結果，又稱選管會在今次選舉共接獲457宗投訴，有122宗涉及在私人及政府樓宇進行競選活動、63宗涉及投票安排、58宗有關選舉廣告，大部分投訴已獲有關單位處理，其餘投訴選管會將盡快跟進。對於有人在網上轉售政府提供的心意謝卡，他指法律上無法阻止，如同取得贈品後「你要攞去賣都無辦法」，但強烈呼籲市民如果想要心意謝卡，「最好就自己嚟投票。」
招國偉伍婉婷落選選委界
【01:24更新】選舉事務處公布地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬。
【01:00更新】選舉主任率先宣布選委會界別40名當選人結果，當中24名現屆立法會議員成功連任，包括從旅遊界轉跑道的姚柏良、吳傑莊、教聯會劉智鵬、民建聯陳永光、由漁農界轉跑道的民建聯何俊賢、自由黨李鎮強、新民黨何敬康及陳凱欣等，其餘16位新面孔包括香港律師會前會長蘇紹聰、全國青聯副主席、商界「第三代」莊家彬，以及全國人大前常委范徐麗泰的兒子、全國政協范駿華、警察隊員佐級協會前主席陳祖光等。當中，姚柏良和陳凱欣分別以1,397票及1,386票成為「票王」及「票后」。
落選的包括發展局前政治助理馮英倫、公屋聯會招國偉、前灣仔區議員伍婉婷，以及工聯會副會長馬光如、曾志文。
選委界40席有16名新面孔 姚柏良回應轉跑道：非常適合發揮
▼選委會界別公布選舉結果▼
【00:00更新】政制及內地事務局局長曾國衞，聯同選管會主席陸啟康、委員石丹理及文本立，在投票時段結束後於中央點票站倒出票箱中的選票。