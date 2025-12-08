立法會選舉2025｜方國珊終圓夢 藝人出身演「哪吒」入屋 因一宗交通意外服務地區

立法會選舉結果今日早上（8日）出爐，五度參選五度落敗的西貢區議員方國珊第六次出戰，終於圓夢走進立法會，在新界東南取得58,828票成為今屆票后，方國珊最為大眾熟悉是曾在演藝圈出演3年，於1986年亞洲電視電視劇《哪吒》主演「哪吒」一角 ，故她亦有綽號「哪吒」之稱。
政客條件要抵用 「由朝做到晚」
59歲的方國珊當選後指自己經歷了17年，衷心感謝每位選民及團隊對她的支持及信任，形容高票當選「沒有奇蹟，只有累積才有成績」，在於市民對她的信任，每一票都非常重要。由於多年來專注西貢及將軍澳社區工作，更在近年人口增長日出康城社區建立鐵票。方國珊曾經受訪認為政客需要具備條件，必須要有擔當、肯做事、重民生，還要「抵用」，「由朝做到晚」。
方國珊現任香港西貢區議會西貢及坑口選區議員，兼任智庫組織專業動力召集人，小時居住中上環的她，父親於中環街市經營家禽檔戶。她中學畢業後於1984年入讀亞洲電視藝人訓練班踏上演藝之路，最為人熟知「入屋」的角色是亞洲電視1986年的電視劇《哪吒》中飾演「哪吒」一角。內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》年初爆紅，方國珊亦趁機舉行「哪吒約你睇哪吒」免費睇戲活動，邀請西貢及將軍澳居民入場欣賞電影。
一度加入自由黨
她曾經受訪指，結束短暫演員生涯後，遠赴美國夏威夷大學修讀工商管理學士，畢業後返港與友人在西貢開設物業代理行，其後更索性舉家遷入西貢居住，及後遇上「從政伯樂」、新界鄉議局前主席張人龍。她於2004年開始從政加入自由黨，並在2008年開始擔任區議會議員至今。方國珊稱下決心完全棄商從政服務地區，是她就出任區議員5個月時，西貢南邊圍發生嚴重交通意外，一輛載滿乘客的旅遊巴失事翻側造成19死43傷，「當時我作為區議員，第一個跑落去現場，跑了多間醫院看見生離死別，真的很難過。這是一個深刻教訓 ，我當時在想，只要各部門多行幾步，應該很多事就可以避免發生。」
方國珊2005年獲授專業工程師資格，並於2010年創建智庫「專業動力」，自2008年開始參選立法會，代表自由黨出選新界東選區，不過未能當選，她於2010年退黨。2012年、2016年、2018年分別以專業動力的名義參選新界東，正式選舉和補選各兩次，不過均鎩羽而歸。