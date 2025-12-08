立法會選舉2025｜方國珊終圓夢 藝人出身演「哪吒」入屋 因一宗交通意外服務地區

立法會選舉結果今日早上（8日）出爐，五度參選五度落敗的西貢區議員方國珊第六次出戰，終於圓夢走進立法會，在新界東南取得58,828票成為今屆票后，方國珊最為大眾熟悉是曾在演藝圈出演3年，於1986年亞洲電視電視劇《哪吒》主演「哪吒」一角 ，故她亦有綽號「哪吒」之稱。

政客條件要抵用 「由朝做到晚」

59歲的方國珊當選後指自己經歷了17年，衷心感謝每位選民及團隊對她的支持及信任，形容高票當選「沒有奇蹟，只有累積才有成績」，在於市民對她的信任，每一票都非常重要。由於多年來專注西貢及將軍澳社區工作，更在近年人口增長日出康城社區建立鐵票。方國珊曾經受訪認為政客需要具備條件，必須要有擔當、肯做事、重民生，還要「抵用」，「由朝做到晚」。

方國珊現任香港西貢區議會西貢及坑口選區議員，兼任智庫組織專業動力召集人，小時居住中上環的她，父親於中環街市經營家禽檔戶。她中學畢業後於1984年入讀亞洲電視藝人訓練班踏上演藝之路，最為人熟知「入屋」的角色是亞洲電視1986年的電視劇《哪吒》中飾演「哪吒」一角。內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》年初爆紅，方國珊亦趁機舉行「哪吒約你睇哪吒」免費睇戲活動，邀請西貢及將軍澳居民入場欣賞電影。